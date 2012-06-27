《Kemp专栏》油价走势让“预测最准机构”桂冠不断易主

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp; 编译 艾茂林/张若琪/丁琦
路透伦敦6月25日电---2012年上半年还有短短几天便画上句号.基於1月初以来布兰特原油价格表现,巴克莱和德意志银行一举成为今年上半年预测油价最准的机构,从2011年冠军高盛手中夺过桂冠.
回想12月时,巴克莱(BARC.L)和德意志银行(DBKGn.DE)属於最乐观的预测机构阵营.他们预计2012年布兰特原油近月期约均价将从每桶111美元涨到115美元,远高於预估中值105美元.
参与12月石油调查的32家机构中,只有五家预测油价上涨,影响力深远的高盛(GS.N)研究团队更是预计布兰特原油今年均价达到120美元.
今年前三个月的走势明显支持了石油多头.布兰特油价从2011年底的每桶107美元飙升至3月13日的126美元高位,4月中旬平均油价在119美元附近触顶.(here)
但随之而来的跌势导致油价运势大反转.目前油价交投在90美元左右,年内均价以每天0.2美元的速度下降.巴克莱和德银已经取代高盛,成为预测最准的机构,接下来几天又很快将被摩根大通所取代.
不过他们的成功预测也许会转瞬即逝.如果油价在当前水平附近企稳--这很难说,但符合有效市场理论--那麽到年底时,年度均价将降到100美元略上方.
若是这样,那些立场中性或略微看跌的机构将接过预估最准的美誉,比如德国商业银行、瑞士信贷、DNB、澳洲国民银行、Prestige Economics、Raymond James、西班牙国际银行和瑞银.这些机构全部预计今年石油均价介於100-105美元,略低於调查均值.
**预测和即时预报**
表现排名是根据去年底公布的价格预估所得出,这些预估包含在2011年12月21日所发布的路透调查中.这份调查是对2012年的样本外(out-of-sample)最新预测,因此最能考验预测准确性.
但目前可望赢得2012年桂冠的预测者,很少有人仍维持那时的预估,这真是极具讽刺意味.
布兰特原油1-3月间的劲扬走势使多数分析师上修了预估,部分是出於简单算术平均之故,部分则是因认为,和去年底比起来,经济放缓导致油价大跌的可能性已大幅降低.
对油价的平均预估已从12月调查时的105美元,大幅攀升至5月调查时的115美元.本周稍後预定将公布下次预估结果.
看空的预测人士对预估做出了一些最大的修正.12月时预估价格在100-105美元的八名预测者,到5月调查时将平均预估上调了12.83美元,至每桶115.96美元.
这八名预测者不只上修的幅度大於调查中的其他分析师(其他分析师的平均预估仅上修9.12美元),他们目前的平均预估价也稍高於其他人.
看上去,之前偏空的预测者似乎是对之前的错估进行了过度补偿,其调高预估的幅度高过其他每个预测者,且由较均值偏空转为较均值偏多.
截至5月,仅西班牙国际银行维持104.7美元的温和偏空预估,高於12月预估的100美元.
相形之下,瑞银将预测从100美元调高至112美元,Prestige从103美元上修至122.8美元,瑞士信贷的预测则由105美元调升至125美元--与花旗集团一样,成为调查中最乐观的预测者.
已发布油价预估的急剧波动,凸显出分析师所面临来自销售团队和客户的压力,既要求其追踪短期价格变动,又不能过於偏离当前价格或市场普遍预期.
因此,大多数预估实际上只不过是即时预报,而非预测,它们只不过是对价格变动作出回应,而非预期.
相比之下,高盛通常会发布一项预测并坚持其观点.高盛的大胆和坚持(其去年和今年发布的油价预估绝对是最为看多的)在2011年见到了很大成效,不过2012年的前景似乎变数更大,除非在今年剩下的六个月中,原油价格飙升.
**远期油价的能见度**
所谓的大宗商品"金融化"的一方面,是油价和其他原材料价格表现更具前瞻性.期货合约的平均期限已延长,因对冲基金和其他投资者已建立较长期合约的仓位,以反映对"超级周期"的更加长远的看法.
价格预测也正在变得更加长期化(一方面是反映客户的需求,另一方面在引发这些需求).
对於一些观察人士而言,市场前瞻性的特征愈发明显,表明其正变得更加高效,反映出更多不可预见因素,因而打压了实际波动性.
但价格的剧烈震荡(宏观性震荡,非微观震荡)和预估的摇摆不定,表明其还可能对一些幻影作出反应.就像债券市场常常比实际情形发出更多的衰退信号一样,油价和预估目前对供需变化威胁的反应也可能过度.
基本面还是投机泡沫,这场对於市场效率的争论不会很快结束.
无论市场是否正在变得更加高效,价格和预测所能反映的未来波动依然仅限於几个月时间,而不是一年,更不是未来几年.
尽管有投资者和评论人士宣称能够预言未来12个月甚至五年行情,市场和分析师似乎已陷入一场无休止的短期角力中,谁也说不准哪怕半年後的情形会怎样.(完)
--译文审校 戴素萍/隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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