《KEMP专栏》OPEC产量协议细节不明 油价将继续承压

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦10月31日 - 油价将会继续承压，除非沙特和其它石油输出国组织(OPEC)成员国能够说明，他们将如何从原油市场撤走足够数量的供油，促使市场加快恢复平衡进程。

OPCE成员国于9月28日出人意料宣布达成石油减产框架性协议，在此后九个交易日中，指标布兰特原油期货每桶价格飙升逾8美元。

协议的达成让那些空头仓位异常之高的对冲基金和其它资产管理人猝不及防，帮助市场在一波热烈的空头回补涨势中节节攀高。

在OPEC会议前夕，对冲基金针对布兰特和美国原油期货以及期权合约的空头仓位相当于2.67亿桶原油。

根据监管机构和交易所公布的仓位数据分析得到，在接下来的21个交易日，上述仓位被缩减至1.38亿桶，对冲基金及其它基金经理的空仓水平接近两年来最低。(tmsnrt.rs/2f4XINL)

同期内，对冲基金的多头仓位从7.37亿桶增加至8.25亿桶，此外新增多仓也助长升势。

投机客现在已从OPEC会议前夕的极度偏空转向了极度偏多。

截至10月中，在计入空头仓位之后，对冲基金建立的布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)期货的净多头仓位相当于6.89亿桶，创记录高位。

从仓位角度看，风险平衡已在月中之前从上行转为下行。

在截至10月25日的最近一周，对冲基金将其净多头仓位总共缩减了4,200万桶。

OPEC成员国和非成员国之间达成具体减产计划的进度缓慢，评论人士认为这导致了油价下跌。

实际上，一旦油价停止上涨，一些对冲基金非常有可能获利了结，削减多仓，对油价构成自我实现的下行压力。

在受到动能推动的市场中，一旦油价停止上涨(或下跌)，将很容易出现修正。

OPEC未能对产量分配协议如何运作提供更多细节，导致油价涨势停滞，并引发回跌，不过无论如何，市场本就准备拉回。

在创纪录的净多仓消退，或OPEC就减产协议运作方式提供令人信服的细节之前，原油价格短期内仍将承压。

对冲基金仍强力看好油价，因预期2017年间供需平衡料将收紧，并拉抬油价。

从对冲基金的观点来看，并没有出现任何改变基本面前景的状况。

但由于许多利好消息已经消化，对冲基金多仓已然位于高位，在OPEC对减产协议的运作方式表态前，许多基金经理态度已转趋谨慎。(完)