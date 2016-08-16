《KEMP专栏》空头回补涨势拉开帷幕 对冲基金大举增持原油多仓

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦8月15日 - 8月9日止当周，对冲基金增持原油多仓的幅度创两个多月来最高水准。

对冲基金和其他基金增持布兰特和美国西德克萨斯中质油(WTI)期货和期权三个主要合约的净多仓，相当于4,800万桶。(tmsnrt.rs/2bjrCuS)

这是5月中旬以来净多仓的最大增幅。此前，对冲基金曾在5月17日-8月2日期间总计削减净多仓3.09亿桶。

空仓规模达到异常高水平后，油市有望出现一轮空头回补涨势。对冲基金似乎正是对这种前景做出反应。

对冲基金此前积聚了总计3.74亿桶的布兰特和WTI原油空仓，为纪录第三高水准，仅较纪录最高水平少1,900万桶。

一旦油价停止下跌、基金开始轧平部分仓位来锁定获利，那么如此大规模的空仓很有可能引发一波涨势。

在8月2-9日的一周内，对冲基金又继续增持了150万桶NYMEX西德克萨斯中质油(WTI)空头仓位。

但与之前几周的空仓增幅相比，这样的幅度要小得多。前几周对冲基金平均每周增持3,500万桶空仓(tmsnrt.rs/2bjufN4)。

同时，对冲基金减持1,900万桶布兰特原油空头仓位，为1月以来最大单周减持规模。

**对冲基金由空翻多**

随着空头回补在市场引发强劲买兴，其他基金管理者也蜂拥而至，新建多头仓位以便从日后油价上涨中获利。

根据监管机构和交易所公布的数据，对冲基金额外增持了1,900万桶WTI原油以及1,100万桶布兰特原油的多头仓位。

WTI以及布兰特原油多头仓位的合计增幅为5月中旬以来单周最大(tmsnrt.rs/2bht9ph)。

从5月31日一直延续到8月2日的这波卖空周期，现在看来似乎已经转变(tmsnrt.rs/2bht4lv)。

由于对冲基金大力削减空仓并开始翻多，自8月2日以来，布兰特与WTI原油每桶价格均上涨超过5美元，涨幅约合13%。

**口头干预**

沙特和其他产油国似乎在讨论下月非正式会议上达成产量协议的可能性，这一在谨慎选定时机发表的言论，加速了由空头回补引发的油价反弹。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)在上周六发表的正式讲话中指出，“市场上的大规模空仓导致油价下跌”。法力赫的上述言论在上周四被泄露。

法力赫称当前的油价“不可持续”，称油价需要从当前水平回升，才能逆转石油行业投资下滑的势头。

他重申，沙特正在密切关注市场，准备与OPEC和非OPEC主要产油国协同行动，帮助市场恢复平衡。

法力赫还特别指出，下月在阿尔及利亚召开的部长级会议将提供一个非正式机会讨论市场形势，“包括稳定市场所需的任何可能行动”。

虽然上述言论和沙特官员在过去12个月中发表的声明并无二致，但发表的时机和行事小心谨慎，被市场解读为有意试图影响油价。

通过暗示达成产量协议的可能性，法力赫这一口头干预加大了持有空仓的短期风险，并引发了这轮反弹。(完)