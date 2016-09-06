《KEMP专栏》随着夏季临近尾声 美国汽油库存虽处高位但仍可控

图为2013年资料图片，显示美国加州一家雪佛龙加油站的标志。 REUTERS/Mike Blake/Files

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦9月5日 - 美国汽油库存仍为历年同期的纪录高位，但鉴于国内消费和出口增加，过剩库存似乎并不像数据显示的那么严重。

截止8月底左右，汽油和调和油库存为2.32亿桶，低于2月高点2.59亿桶，不过远高于上年同期的2.14亿桶。

汽油库存持续居高不下，已令很多分析师对“汽油供过于求”发出警告。供应过剩会导致秋季炼厂原油需求大幅减少，进而打压油价(tmsnrt.rs/2c95iIO)。

不过如果考虑到国内汽油需求创纪录，以及对墨西哥和拉美其他地区的强劲出口，目前的库存似乎也算合理。

汽油库存具有很强的季节性，往往冬季库存最高，夏季最低，这与消耗有关。(tmsnrt.rs/2c5IqaR)。

炼厂利用库存来优化产能利用率，平抑冬夏两季需求低谷和高峰之间的波动。

1月时，汽油库存能满足30多天的消费，为1999年1月以来最高水平。

6月底时，库存仅能满足25.1天的消费，过去五年平均水平约为23.7天。(tmsnrt.rs/2c5Jz2f)

一旦把消费增加的因素计算在内，汽油实际库存与过去五年平均水平之差就在1,300万桶左右。

根据美国能源资料协会(EIA)公布的最新周度消费估计，此后，汽油库存能够满足的消费天数进一步减少，8月底时降至24.4天。

一旦把消费增加的情况考虑在内，汽油库存仍较往年同期的正常水平高出大约1,300万桶。

但美国炼厂已经成功控制住了库存，大多数都维持产能利用率在去年的水平不变，甚至是降低了利用率，以让强劲的消费和出口来消化掉过剩库存。

真要说起来，1,300万桶其实只称得上是温和“过剩”，市场应当很容易承受，并且炼厂也易于在未来一年进行消化。

2016/17年冬季的炼厂原油加工率预计会略微低于上年同期，但差别料将非常小。

考虑到全球市场的庞大体量，原油需求和价格的负面影响料将微小。

但这对馏分油供应的影响可能会大得多，馏分油是汽油生产过程中的副产品，并且这个市场相对小得多。汽油产出的下降意味着馏分油产出也将减少。（完）