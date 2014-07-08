《KEMP专栏》中国北方缺水却背负滋养南方重担

2011年2月23日资料图片，北京附近一处村庄，一位农民在干旱的土地上劳作。 REUTERS/David Gray

路透伦敦7月7日 - 新的研究结果显示，中国南部和东部城市对粮食的需求旺盛，加剧了乾旱的北方省份的缺水情况，使中国的环境问题恶化。

“高度发达的沿海省份的消费大多依赖缺水的北方省份的水资源(进行生产)，比如新疆、河北和内蒙古，这就严重加剧了这些地区的缺水情况，”一组国际研究人员在最新一期环境科学与技术杂志上写道。

“沿海富裕省份以牺牲欠发达地区生态系统品质为代价，从国际出口中获得经济利益，”马里兰大学及国际应用系统分析研究所的研究员在(2014年6月出版的“中国水资源稀缺的事实”)中总结道。

中国的雨雪主要集中在南部及西南部，以及东部沿海地区，这些地区应是最有利于农业生产的地区。

但自1979年改革开放以来，这些省份经历了最快的工业化及城镇化进程，大量农田用于工业及住宅建设。

中国农业生产相应地向少雨的北方和内陆地区转移。

**比较优势**

2007年，中国各省份之间约有1,090亿立方米水以“虚拟水”的形式进行交易，即包含在新鲜和加工食品中。

虚拟水流动主要是从新疆、内蒙古、河北、宁夏和甘肃等农业省区流向直辖市北京、天津、上海和重庆，以及山东、浙江和广东等东部沿海工业大省。

水在地区之间的转换恰好说明了19世纪的英国经济学家大卫李嘉图的比较优势理论。与北方相比，中国南方各省在工业和农业均占有优势。但他们的工业优势更为突出，所以南方偏重于工业生产而迫使北方专注于农业。

随着东部沿海省市加快工业化的脚步，农业生产被更为乾旱的北部和西部地区所承担。

研究人员解释道，过去30年来最关键的变化就是南部地区在工业生产上做得更好，而非北部区域在农业上做得更好。

年降雨量不到10厘米的新疆每年运送数十亿吨水至上海(年降雨量1米或以上)及广东(年降雨量2-3米)。

农业占新疆用水量的98%，内蒙古占84%，河北占83%；反观广东仅占67%，上海占31%。

**南水北调**

工业及水资源失衡，令中国环境问题更加恶化。中国北部已饱受沙尘暴之苦，污染情况远较南部更为严重。如今该区域承受更多来自水资源的压力。

举例来说，浙江为中国东岸出口大省。据研究人员指出，浙江省因出口所感受到对生态的冲击仅达20%，其余均转嫁至中国其他地区，其中包括新疆(40%)、河北(7%)及内蒙古(5%)。

北方省份增加灌溉并依靠开采地下水，取得了农业产量的提高，但随着地下水位的下降，这样做并非长久之计。

为此政府启动了颇有争议的南水北调项目，计划通过一系列引水渠向北京和北方其他地区每年输送近450亿加仑的长江水。

这是世界上最大的土木工程项目，预算是三峡工程的两倍，预计到2050年才能彻底完工。

但研究人员认为，如果鼓励北方省份减少水资源耗费巨大的粮食生产，转而侧重于附加值较高而用水较少的生产项目，这样做也许更加高效。

然而，政府鼓励西部省份进一步发展工业的努力迄今为止成效有限。过去10年里南方省份的工业优势变得更加明显，导致北方地区水荒更严重。(完)

(编译 于春红/张荻/龚芳/李爽 审校 李春喜/郑茵/孙茉莉)

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