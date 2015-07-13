《KEMP专栏》美国燃料需求旺盛 推升炼厂毛利润率触及数年高位

2015年5月13日在加州拍到的加油站图片。 REUTERS/Robert Galbraith

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp； 编译 李爽/孙茉莉/杜明霞

路透伦敦7月10日 - 美国对汽油的需求旺盛，让汽车燃料精炼利润率升至十年来的驾车高峰季最高水平。

包含成本和税费在内，美国炼厂目前把布兰特原油炼成汽油每加仑毛利润为0.65美元，美国原油精炼毛利润为每加仑0.77美元。(图表：link.reuters.com/xek25w)

去年同期，布兰特原油和美国原油的精炼利润分别为0.37美元和0.51美元，接近长期平均水准。(图表：link.reuters.com/buk25w)

美国炼厂之所以高负荷运转，原因就是原油精炼利润率非常高。

美国炼厂目前每日炼油1,660万桶，接近纪录高位，差不多比2014年高35万桶，比10年间的季节性均值高逾100万桶。

即便炼厂加工量接近纪录高点，但汽油库存仍适当，几乎刚好与长期季节性平均水平一致，因汽油需求旺盛，几乎消化了所有炼厂的产量。

美国能源资料协会(EIA)称，目前汽油日需求量超过950万桶，为2007年第三季以来最高。

据交通部门称，大到加州小到新罕布什尔，美国公路的车流量正以十年来最快速度增长。

美国最大的汽油市场--加州车流量至5月的12个月同比增加2.6%，2014年5月和2013年5月同比都仅增长0.7%，2012年5月同比增加了1.1%。

新罕布什尔5月车流量同比增加4.2%，2014年5月和2013年5月同比均为增长0.7%。(欲浏览对比图表，请点选：link.reuters.com/duk25w)

美国夏季驾车高峰季大概覆盖6月、7月和8月，在这期间美国公路车流量最高，汽车燃油需求最强。

早期指标显示，今年的驾车高峰季将是2007年以来最强的。2007年时油价还没有大涨，经济也还没经历2008年的衰退。

经济持续增长和汽油价格较2014年夏季下降25%，鼓励驾车者多多开车。

强劲的消费者燃油需求，以及炼油业大举买进原油，已经吸收掉一些供应，帮助油价从第一季度低点反弹。

驾车高峰季过后，以及炼厂在9月和10月进入秋季维护季时，油价将面临关键考验。(完)

(译文审校 高琦/戴素萍/陈宗琦)

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