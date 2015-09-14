《KEMP专栏》美国炼厂的原油存储受限于运营的局限性

图为美国北达科他州的一列运油火车。 REUTERS/Andrew Cullen

撰稿 John Kemp 编译 刘秀红/白云/汪红英/郑茵/龚芳

路透伦敦9月11日 - 美国商业原油库存仍接近80多年来最高水平，但是受到运营方面的条件限制，炼厂的现场存储设施并不能达到最大容量。

目前存储于场外油库的美国原油库存比例越来越高，其中一部分场外储油库由炼厂本身拥有或租赁，但很多都是由市场人士或交易商拥有或租赁。

据每半年调查一次存储容量的美国能源资料协会(EIA)所提供的数据，截至3月底的原油存储总量为4.75亿桶，全美原油存储总容量最高为6.6亿桶。

仅有1.82亿桶或28%左右存储于炼油厂现场设施。其余均存于非现场油库或管道、铁路罐车、驳船和油田油罐中。

位于炼厂及油库中的原油多数储存于巨型圆柱罐中，上有浮顶漂浮在原油表面，随罐内原油储量的增加或减少而升降。

储油罐需要至少注油20%左右才能支撑起浮顶，保障管道及其它设备的正常运转。

据EIA报告，经过对这些储油罐最低限制的因素调整后，炼厂储油罐有效的或“起作用的”容量为1.5亿桶。(《有效及净可用储罐存储容量(Working and net available shell storage capacity)》，2015年5月)

但3月底时，美国炼厂的库存只有1.04亿桶，相当于最大产能的69%，总库存量的57%。

**储油罐**

炼厂库存受到各种运营条条框框的限制，使得炼厂难以完全加满储油罐。

炼厂油罐通常分为储油罐和给油罐，前者是接收存储原油，后者是向常压蒸馏单元给油。示意图：link.reuters.com/byc65w。

储油罐通过管道或油泵从运油车或运油船接收原油。正常情况下，原油必须要在储油罐中存放最少24个小时之后，才能允许加水稀释，进行油水分离操作。

通常来说，储油罐不能同时通过油管接收原油和将原油输送到给油罐。

多数油罐中含有多种来自不同地方的不同原油，它们注入油罐的时间也不一样，炼厂会追踪油罐中的平均原油组成。

当油罐中的油被释出时，它不能完全排空，余下的那点油会与下一批注入油罐的油混在一起。

为了使利润率最大化，最好在一个储油罐中装同类原油，以减少混合和品级下降带来的价值损失。

换言之，炼厂会尽量避免在存放过重油的油罐中储存高价轻质原油。

**给油罐**

一旦原油送进了储油罐，就可以被抽取到给油罐中，然后由给油罐为蒸馏单元提供原料。

给油罐接收来自多个储油罐中的原油，这意味着给油罐可用于混合多种原油，配合蒸馏塔装置的设定达到最优组合。

和储油罐一样，给油罐在正常情况下不能同时接收和输出原油。但为了提高炼厂运营效率，给油罐必须不间断地向蒸馏单元提供原料。

炼厂在兴建时就设计成让每个给油罐可以向多个蒸馏单元供应原料，而且在正常情况下，每个蒸馏单元也能接收来自不止一个给油罐的原油。但为了提高效率，蒸馏单元给料开关阀的数量必须尽量压低。

由于在给油和卸料、最低剩油量、原油混合原则以及不间断地向蒸馏单元提供原料等方面，有如此多的种种限制，炼厂运营时根本不可能达到储油罐和给油罐接近全满的理想状态。

**计划和进度表**

每家炼厂都会订一个计划，具体规定工厂将购买什么样的原油以及生产什么样的油品，以便实现利润率的最大化。该计划通常会涵盖未来几个月的业务。

此外，炼厂还另有一个进度管理表，用于掌控短期内的业务，决定哪批原油进入哪个油罐，如何进行混合，以及以何种速度将混合后的原油注入馏分装置。

如果实际情况与计划产生短期偏差，比如到货推迟，调度人员会采取应对措施，在考虑到所有业务限制的情况下，确保炼厂持续运转并尽可能实现盈利。

炼厂避免将所有油罐全部装满，因为需要保留一定的灵活性以便进度调整。

这样一来就很容易理解，为什么美国炼厂在3月底时原油储量只有1.04亿桶，尽管他们的运营储存能力为1.50亿桶，总储油能力为1.82亿桶。

**油罐区的灵活性**

2005年前后以来，美国的原油储量不断增加。但美国炼厂的运营储存能力大致未变。这些额外的储存能力多数增加在油罐区。

油罐区的存储能力迅速增长，是为了满足炼厂提高生产灵活性的要求，同时亦是因为原油市场人士和交易商对中期存储的需求增大。

这些油罐区当中，有一些为炼厂本身拥有或租用，从而有更多场外储油选择。

其他油罐区则为交易商出于投机目的所持有或租用 ，尤其是在期货市场处于正价差之际。

在3月底时，油罐区持有近2.4亿桶原油，为炼厂的一倍有余。

油罐区的存储受到炼厂运作一样受到诸多限制。油罐区通常不能在同一时间接收与输送原油，需将偶然出现的混油规模降至最低，而且普遍需维持至少两成的储量。

但因一个油罐区所持有的原油可为一些炼厂所使用，储油空间可被有效利用，与单一炼厂现场储油相较之下，得以更低的成本提供关键的弹性空间。

一家炼厂自有的现场存储区通常没有扩增的空间。而场外的油罐区则多半有更多可利用的空间，比如奥克拉荷马州的库辛附近。

随着美国炼厂混合国内页岩油及进口重油的情况愈来愈多，油罐区即被用来支应混油空间所需。

由于现场存储区的空间相当珍贵，炼厂持有的原油通常会做立即性的处理；在填充现场储油罐后，若闲置数周或数月之久，将导致炼厂作业日程的弹性降低。

而场外油罐区则在不太影响运作的情况下可储油达数月之久，因此较适合作为中期储油之用。(完)

(译文审校 戴素萍/高琦/蔡美珍/王兴亚/杜明霞)

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