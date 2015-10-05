《KEMP专栏》围绕中国的不确定性牵绊油市恢复平衡进程

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦10月2日 - 石油需求加速，页岩油和非石油输出国组织(OPEC)国家产油量下降；与此同时，油价大幅下跌正推动油市恢复平衡。

但恢复平衡的速度主要看2015年上半年需求迅速增长态势，能否在今年下半年及明年得以维持。

PIRA Energy Group执行长Gary Ross在周三刊出的金融时报专访中表示，全球经济脆弱威胁到油市恢复平衡的进展。

据国际能源署(IEA)，2015年全球石油日需求料增加170万桶，这将是五年来的最大年增幅。

石油输出国组织(OPEC)秘书处认为，今年日需求比去年增长150万桶。

而美国能源资料协会(EIA)看法更谨慎，预计需求仅日增120万桶。

衡量消费不确定性的指标--最高与最低预估之差相当于每日50万桶，即需求整体预估增幅的30-40%。

所有这三大统计机构都预计，中国2015年需求增长占全球约四分之一，凸显该国对油市的重要性。

但中国仍是最大的不确定因素，因为其在全球需求增长中占这么高的比例，然而该国经济前景如今难以预料，燃料数据也不透明。

鉴于其与整个亚洲地区密切的贸易关系，若中国经济减速，其影响将会放大。

2015年全球石油需求增长预估(单位为百万桶/日;数据均为2015年9月公布)

EIA OPEC IEA

经济合作暨发展组织(OECD) 0.4 0.4 0.5

美国 0.3 0.3 0.4

非OECD国家 0.7 1.1 1.1

中国 0.3 0.4 0.4

全球 1.2 1.5 1.7

除中国外 0.9 1.1 1.3

**中国需求成谜**

二次大战期间担任英国首相的丘吉尔曾在1939年用“包裹在谜团中的谜中谜”来形容当时的苏联，如今这句话同样适用于中国2015年的油品需求。

中国的实际燃料消费情况依然成谜。

EIA预估中国2015年石油消费将增加约30万桶/日，增幅不到3%；IEA及OPEC的预估数字则高一些，约为40万桶/日。

根据2015年9月公布的月度预估，三大机构全都预估2016年中国需求将成长30-40万桶/日。

上述预估数据所显示的需求成长，要远低于中国国家统计局公布的数据。

中国向原油市场数据供应机构联合组织数据倡议(JODI)报告的数据显示，2015年上半年石油需求增幅达到130万桶/日，较2014年上半年成长13.6%。

中国国家统计局公布的炼厂产出数据中，2015年前八个月主要油品产出增幅着实令人吃惊。

今年至今，汽油产出较2014年同期增加11%，煤油产出大增21%，柴油产出增加4%。

**迷失在各种调整中**

中国消费数据所存在的种种问题众所周知，包括中国拒绝公布有多少原油流入战略储备，同时也未对出口进行调整。

我的同事估计，中国2015年至今流入战略储备的原油数量多达50万桶/日。

一旦对战略库存和油品出口作出调整，或可看到国内消费每日隐含增加约30-40万桶，这与主要机构的数据相符。

不过围绕这些调整充斥巨大不确定性，确切需求状况仍难以统计。

OPEC最新月报显示出，判断市场真实情况是多么困难。

“虽然中国经济显露放缓迹象，但2015年7月中国石油需求继续保持高速增长，日需求大概增加50万桶，同比增幅超过5%。”OPEC称。

对液化石油气(LPG)、航煤以及汽油的需求均较上年同期出现两位数增幅，不过柴油需求仅微幅增加。

年内迄今，每日平均需求增幅远超过40万桶，主要得益于石化领域对LPG需求增加，以及价格较低和汽车销售畅旺推动了汽油需求。

7月汽油日需求增加40万桶，受益于运动型多用途车销量大增。

在汽油价格下滑的推动下，中国消费者偏爱购买大排量汽车。

**经济放缓？**

IEA在9月报告中试图对同一数据问题作出解释：“尽管近期中国经济力度令人存疑...但中国石油需求仍颇具韧性。”

今年上半年交付至中国国内市场的燃料较2014年增加了约55万桶/日，增幅约为5.2%。

该机构解释称，“以重工业/出口为代价，中国努力使经济更趋向于促进国内消费，这支持了汽油/航空煤油需求快速增长，而柴油/残油增长落后。”

IEA预计今年下半年需求增速明显放慢，因受经济增长放缓及股市动荡拖累。

汽车销售、企业调查及宏观统计数据均显示经济正在放缓，但这对燃油销售的影响具有高度不确定性。

该机构预计第三季燃油消费同比增幅将从第二季的5.6%放缓至3.7%，第四季降至2.3%。

**整合中国数据**

对中国统计数据完整性、质量及透明度的担心，是石油预测机构面临的最大挑战之一。

IEA新任署长比罗尔打破传统，9月上任后选择中国而非IEA成员国作为他海外之旅的第一站。

比罗尔说这一选择并不是巧合。他在中国社会科学院发言时称，“几乎以任何标准衡量，中国都是全球能源市场中最重要的国家。”

比罗尔称，他希望中国最终能成为IEA工作中的完全参与者；过去中国似乎通常不愿这样做。

若中国与IEA更紧密合作，双方将在许多领域受益，无论是能源安全还是气候变化，不一而足。