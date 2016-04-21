《KEMP专栏》全球炼厂利润率好转 帮助提振原油价格

《KEMP专栏》油价涨势停步 因对冲基金偃旗息鼓不再增加多仓
路透伦敦1月16日 - 现阶段对冲基金对原油价格的看涨程度似乎已经见顶，在经历了2016年最后七周的强劲涨势之后，已有基金经理将部分获利落袋为安。
(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp；编译 王丽鑫/徐文焰/龚芳/汪红英
路透伦敦4月20日 - 全球炼厂利润率近几周大幅上升，这应该可以在短期内支撑强劲的原油需求，提振现货价格及价差。
尽管柴油市场仍然供应过剩且利润率微薄，但汽油消费蓬勃增长，利润率明显改善，让很多炼厂的经济效益好转。
没有简单的方法能实时估算提炼原油的利润水平，因不同炼厂加工的原油不同，生产的油品也不同。
就算同一家炼厂，短时间内不同批次原油和油品之间也会有很大差异，因炼厂计划部门利用市场的短线机会。
不过众多炼厂利润率指标都显示，美国及全球炼厂利润率在2月触及低位后改善，帮助支撑原油价格。
**裂解价差**
最笼统的原油提炼指标，就是比较指标原油取得成本、与加工成汽油和柴油等主要油品售价之间的差值。
3-2-1裂解价差的比较对象是，购买三桶原油的成本与两桶汽油和一桶柴油售价之差。
其他通行的指标是5-3-2裂解(五桶原油、三桶汽油和两桶柴油)，以及2-1-1裂解(两桶原油、一桶汽油和一桶柴油)。
根据美国轻质低硫原油、汽油和柴油期货价格计算，3-2-1裂解价差已经从2月初的每桶约12美元提高至目前的18美元左右。
5-3-2和2-1-1可比裂解价差在同期也有整体改善(tmsnrt.rs/1WdLqSU)。
虽然生产柴油及其他馏分油的精炼利润率继续下滑，但完全被汽油价格和利润率的大幅提升所抵消。(tmsnrt.rs/1WdLYbu)
**精炼指标**
一般裂解价差并未将原油转化为燃料油、润滑剂、沥青和石化原料等全部包含在内。
但许多精炼企业自己发布的精炼指标均显示，利润率自2月低谷大幅改善。
但涵盖了更多石油精炼产品的指标也还不是全部。
美国最大的独立精炼商Valero公布旗下北美地区炼厂的参考利润率，可从中一窥美国与加拿大精炼行业的健康状况。
Valero美国墨西哥湾沿岸炼厂利润指标4月至今已回升至逾17美元，2月时则仅为11.50美元。
北美中陆地区炼厂利润指标则从2月的不到8美元，于3月及4月时上升至逾11美元(参见Valero每周发布的“关键市场价格”)。
大西洋沿岸炼厂利润指标由9美元升至14美元，而西海岸则由11美元升至近20美元。
尽管Valero的指标仅限于北美，但BP会发布其遍及北美、欧洲及亚洲等全球炼厂利润的总体指标。
BP全球炼制利润指标第二季至今升至12.80美元，第一季时曾创近期低位10.50美元(参见BP于4月13日发布的“交易状况更新报告”)
BP的全球炼制利润指标2月初创下每桶不到7美元低位，至今已增长近一倍，4月第二周升至逾13美元 (tmsnrt.rs/1WdNbPS)。
**汽油需求**
BP及Valero所发布的炼厂利润指标，以及由期货价格推算的一般裂解价差，均为将原油炼制为油品当中所取得的毛利。
这些指标并未将炼厂的营运成本(天然气、电力、水、氢及催化剂)和资本成本(包括折旧)等纳入考量。
但据BP称，这些数据旨在表明交易环境的变化对炼厂利润率的“方向性影响”。
目前的炼油利润率不高，但已弹离近期低点，而且从较长远角度来看也是相当稳健的。(tmsnrt.rs/1WdOBtV)
炼厂当前的投入成本也处于适中水平(远远低于几年前，得益于公用事业和铂催化剂成本的降低)。
炼厂目前通过加工生产汽油能赚到足够多的利润，来弥补加工生产获利不甚丰厚的馏分油时所产生的成本。
因此炼厂有足够的诱因去加工尽可能多的原油。这帮助油价和裂解价差持坚。
在裂解价差自2月开始上升的同时，原油现货价格也在上涨，而且跨月价差也在收紧，布兰特原油尤其如此。(tmsnrt.rs/1Sij19m)(tmsnrt.rs/1WdP27i)
这段时间一直出现的情形是，对汽油的强劲需求、非OPEC产油国减产，以及对冲基金投机兴趣涌现，推动油价自2月以来开始上涨。
一些评论员暗示，油价自2月初以来的反弹完全是得益于对冲基金的活动，但全球炼油利润率在这段时间内也在上涨，表明油价上涨也有基本面因素的助推。(完)
(译文审校 张明钧/杜明霞/刘秀红/李婷仪)
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