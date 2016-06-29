《KEMP专栏》气候政策无阻油气储备资源开发

* 本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点

撰稿 John Kemp；编译 王丽鑫/汪红英/张若琪/龚芳

路透伦敦6月28日 - 随着全球转向使用清洁能源，化石能源生产商手中很多储备将有如“龙困浅滩”的观点也随之浮现，使得这些厂商在过去两年被迫处于守势。

关注气候变迁问题的活动人士声称，如果全球升温幅度要控制在摄氏2度以内，那么很大一部分已知石油、天然气和煤炭储备不能使用。

这个2度的目标获得了全球政府领导人的支持，2015年的巴黎气候峰会上对此议题的态度也更加积极。

巴黎峰会上签订协议的国家承诺，将全球平均升温幅度控制在“远低于摄氏2度的水平”，并“努力将升温幅度控制在摄氏1.5度”。

但“不能烧的碳”(unburnable carbon)这概念的问题，是将活动人士眼中可能实现的理想世界和现实可能发生的情况混为一谈。

发展中国家迅速增长的能源需求，可能确保未来20年化石燃料和清洁能源的消费都会增加。

随着发展中国家越来越多的家庭进入中产阶级，他们工作和休闲出行、电器、消费产品和服务的需求都将会增长，总能源需求随之扩增，温室气体排放也很有可能增加。

**能源需求**

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，到2040年，全球原生能源消耗量料将从2012年的550千万亿英热单位(BTU)增至逾800千万亿。

2012-2040年期间，经济合作暨发展组织(OECD)国家的原生能源消耗量料仅增长44千万亿英热单位，相当于每年增加0.6%。

但全球其他国家的原生能源消耗总量料将增长222千万亿，相当于每年增长约1.9%。(全球能源展望，EIA，2014年)

未来20年，发展中国家的能源消耗量增幅料将比发达国家快两倍。

发展中国家由此增加的能源需求将非常接近发达国家2012年的能源消耗总量。

其结果是所有形式的能源消耗都增加，尽管可再生能源在能源消耗总量中的占比会增加。

EIA的数据显示，每年全球风能、太阳能、水力和其他可再生能源的消耗量将增加67千万亿英热单位，增幅为2.6%。

每年天然气消耗量将增加87千万亿英热单位，增幅为1.9%。石油消耗量将增加62千万亿英热单位，增幅为1.1%。

以更加熟悉的单位计算，到2040年全球石油消耗量料将从2012年的约9,000万桶/日增至1.2亿桶。

到2040年全球天然气消耗量料将从2012年的120万亿立方米增至203万亿。

**基线情境(BAU)**

美国能源资料协会(EIA)和OECD旗下国际能源署(IEA)的预测，因基于“基线情境”(business-as-usual)的设定，而饱受气候运动人士诟病。

根据“碳追踪计划”(Carbon Tracker Initiative)组织，许多预测沦于武断的“直线症候群”，未考虑“政策或科技发生重大变化导致趋势出现非线性改变”。

气候运动人士对有关人口增长、经济增长、能源密集度、清洁技术调度和化石燃料需求的假设都提出质疑。

若人口和人均GDP增长较为缓慢，且能源密集度和碳强度双双下降，能源需求和化石燃料消耗量最后可能远低于官方预测。

问题是这并非最可能的结果，而且能源界目前尚有一些极重大转变还未曝光，因此未来的基本情境实难预料。

发达和发展中经济体增进能源利用效能的空间还很大。

从煤炭、天然气、石油等化石燃料，到风能、太阳能、水力资源及核能等清洁能源，这个转型空间也同样可观。

但发展中国家未满足的能源需求量巨大，要满足这个需求，可能至少未来20年都会抵消甚或压过效能改善及向清洁能源的过渡。

**能源消耗量急起直追**

根据世界银行，2011年时，中等收入国家人均能源消耗量仅为1,263公斤等量石油。

中低收入国家人均能源消耗量则仅达636公斤等量石油(世行2016年“全球指标”)。

反观，经济合作暨发展组织(OECD)成员国人均能源消耗量则逼近4,200公斤等量石油。

与英国(3,000公斤)、法国及德国(3,800公斤)，及美国(7,000公斤)人均等量石油消耗量相较之下，印度(600公斤)、巴西(1,400公斤)及中国(2,200公斤)的人均消耗量可谓极低。

随着这些国家变得更加富裕，意谓其未来20-30年能源消耗量增加的幅度将相当可观。(tmsnrt.rs/290JNnT)

理论上，发达及发展中国家能源效率增强，加上化石燃料转向更乾净的能源，可望抵销上述能源消耗的增幅。

然而，实际上，这些转换的速度不太可能快到足以抵销，化石燃料消耗量(尤其是石油和天然气)肯定会大幅增长，风力、太阳能、水力及核能同时也会增加。

对于全球升温控制在两摄氏度以下的目标，外界推论当前达成的可能性很低。

为达成这项目标，气候政策倡议者要求对石油、天然气及煤炭企业的营运计画进行压力测试，以期阻遏这些企业探勘及发展更多储备。

就实际面而言，若未更加速采用电动车、风力、太阳能、核能、节能措施，以及碳捕捉与封存技术的话，这个目标可能会无法达成。

更切乎实际可能出现的状况为，化石燃料消耗量似将持续不断地增加，至少到2030年，甚或2040年均是如此。(完)