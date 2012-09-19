《Kemp专栏》关注滚动收益 而非大宗商品的即期价格

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 丁琦/程琳/郑茵

路透伦敦9月17日电---从几乎任何时限来看,滚动收益,而不是即期价格变动,已成为影响大宗商品投资者盈亏的极重要因素.

但大多数投资者仍在根据直接价格变动,而非价差来制定其投资策略,从而错失了这个最重要的长期表现来源.

以全部500亿美元大宗商品共同基金投资规模来看,那些最明显侧重於滚动收益的策略,只占很小一部分,相对於投入指数策略的近2,000亿美元庞大规模而言,更只是沧海一粟.

以退休基金最重视的10-30年投资时间长度来看,滚动收益可能是在大宗商品领域唯一可持续的回报来源.

但就滚动回报在理论和经验方面的重要性而言,力求滚动收益最大化的指数型产品是如此之少,令人意外.

从原则上讲,应该可以向投资者提供这样一种产品,它专门进行利差投资,瞄准滚动收益,且与即期价格的关系偏向中性.该产品旨在捕捉市场中的稀缺性溢价,并回避大宗商品价格周期性变动的影响.

大多数交易机构已然声称自己是这样运作的(即做价差交易,而非直接押注方向).但由於投资者对大宗商品超级周期是已见顶还是达到高位均衡存有疑虑,其他一些投资者考虑采取同样的策略也是正常的.

**滚动占主导**

但现在大多数投资者意识到,基於WTI原油或者一篮子大宗商品即期价格的投资不太可能取得理想回报.

不过,能理解滚动收益的重要价值的投资者也很少.在实际中,滚动盈亏在所有其他中长期盈亏原因中占据主导地位.

图表1（link.reuters.com/cuz62t） 图表2（link.reuters.com/fuz62t）

图表1和图表2显示了持有WTI原油期货.SPGSCLP或是标准普尔高盛轻能源指数.SPGSLEP等组合多头部位的实际回报和它们的即期价格.在这两个案例中,一旦考虑进滚动收益和亏损,实际回报就与即期价格产生了很大分化.

研究人士总是强调滚动操作的重要性.在1920和1930年代,凯恩斯就着重提到了投资者可以从大宗商品期货的"正常逆价差"中获取回报.

离我们稍近一些,Gary Gorton和Geert Rouwenhorst在其着名的"商品期货的现实与梦想"一文中,研究了1959年至2004年之间,投资者可通过持有一篮子权重相等的商品期货多仓中获得"风险溢价",大致与即期价格无关.

不过奇怪的是,大多数商品指数的构成很少考虑到滚动回报.最常用的标准普尔-高盛商品指数<0#.SPGS>和道琼斯-瑞银商品指数<0#.DJUBS>的构成,都是以产量为基础分配权重,并根据流动性和多样性加以调整.

**SUMMERHAVEN动态大宗商品指数**

由於这两个指数自2005年以来的投资表现令人失望,特别是高盛大宗商品指数,许多银行目前都在推销第二代和第三代改进版,寻求将滚动损失最小化而收益最大化.

但从这些银行的宣传资料及其挑选期货纳入指数的方法来看,多数指数还是在继续强调即期价格上涨的潜能.滚动收益被置于非常次要考虑地位.

只有SummerHaven动态大宗商品指数(SummerHaven Dynamic Commodity Index,SDCI)以产生滚动收益的潜能为首要考量因素来挑选大宗商品期货.

据该指数的发起行称,SDCI从27种合格大宗商品中,按同样配比挑选14份期货合约.在第一阶段,该指数挑选了展现出最大逆价差(正滚动收益)或最小正价差(负滚动收益)的七种大宗商品.

在其余20种大宗商品中,该指数又基於过去12个月价格动能最大的标准挑选出七种.

因此,滚动收益就成为SDCI的首要挑选标准.

SummerHaven称:"SDCI是基於这样的理念:低库存的大宗商品将倾向於跑赢高库存的大宗商品.而以价格为基础的衡量方法,例如期货基差以及价格动能,可以用来帮助评估大宗商品库存现状."

通过回溯检验(backtest)发现,SDCI指数在过去十年的表现要优於GSCI和DJUBS这两个指数.

根据SummerHaven数据,从2002年8月至2012年9月期间,SDCI指数为投资者提供的平均年回报率为18%,另外两个指数却只有7%左右.(here)

对待回溯检验的结果要小心,因检验者可能扮演事後诸葛亮,用一些投资者事先不可能知道的结果,倒过来设计指数,从而最大限度优化指数过去的表现.

另外一种危险是,随着更多投资者试图参与分享,过去的高回报将难以复制.侧重於滚动收益的指数产品,无论是将其作为优先考虑还是第二位考虑,在2012年都不容易有出色表现.

尽管如此,由於滚动收益在投资者回报中占据主要部分,它们在未来指数设计和投资策略中将起到越来越重要的作用.投资者需要全力贯注的应该是将滚动收益最大化,而不是即期价格的上涨.(完)

--译文审校 蔡美珍

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