《Kemp专栏》油价再次进入“危险区”

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 李婷仪/梁睿雪

路透伦敦9月4日电---准备好接受主要工业国经济放缓不是短期就可结束的事实吧.

如果布兰特原油价格继续大幅高於每桶100美元,未来几个月美国及西欧的经济势必面临困境.

过去五年中,每当国际油价超过每桶100美元时,美国制造业及更广泛的经济层面从未呈现强力扩张.

不论何种情况,经济动能减退和油价超出100美元都脱离不了关系,美国供应管理协会(ISM)的制造业综合指数已朝着荣枯分水岭50的下方回落.请见图表:(link.reuters.com/jat42t)

这项分析相当粗略,仅在重申市场熟悉的观点,亦即当消费国的石油成本(即"原油负担")升破国内生产总值(GDP)4%,且高出的幅度很大的时候,经济成长就会放慢.

这项分析使用的是布兰特原油油价,而不是美国原油价格(即西德克萨斯中质油).因为具有国际化交易及海运特点的布兰特原油,推动着美国及全球各地的汽油成本.

油价上升将令企业及家庭成本增加、收入缩水,而且会加深其不确定感,从而延後需要大笔支出的项目.

这种影响很少是立即性的.消费者和企业需要一段时间才会意识到油价上升的全面性影响--他们得多加几次油,或者几个月之後才会从营运成本反应过来.

虽然这项分析很简单,却有助於精确点出高油价开始对经济成长不利的起点.

有些分析师喜欢以变动的比率而非价格水平来表达石油的影响.加州大学教授汉米尔顿(James Hamilton)曾有项着名分析,显示当油价飙破前一至三年创下的高点时,就会导致经济放缓.

几乎从任何时间标度中,现行油价均不符合汉米尔顿所言之石油冲击标准,因为布兰特原油现仍低於2008年7月创下的最高纪录收位(146美元),相较于略近一点时期的峰值,例如2011年4月(127美元)、2012年3月(126美元),亦尚未突破.

即使如此,有关油价高於100美元与经济动能丧失的相关性这一点,仍有颇具说服性的证据.

它暗示以变动比率为焦点的汉米尔顿式分析,应该辅以绝对价格水平的重要性.

至少在目前的环境中,主要工业国似乎是在油价大幅高出100美元的时候苦苦挣扎.沙特(沙乌地)阿拉伯在今年初时将每桶100美元视为目标油价并非偶然.

**严峻的难题**

知名油市分析师通常会淡化高油价和国内生产总值(GDP)增长之间的密切关系.油价被当成是一种可投资的"资产类别",和一个增加石油勘探及生产公司获利的来源,而非其它企业的投入成本,也不会被视作消费者的负累.油价更常被当作强劲需求和健康经济作用的结果.

这种作法意在传达的观点是,高油价和强劲经济增长有可能并存.但就现实来看,这不太容易.国际能源署和其它机构曾将100美元当作临界值,油价超过该水平就进入"危险区".看来这种看法是对的.

重要的是,不要过於教条主义地对待临界值这个概念.油价从99美元升到101美元时,美国和其它经济体的经济不会顿时戛然而止.但在其它因素不变的情况下,油价升离100美元的幅度越大且持续时间越长,给经济带来的冲击就越大.

量化宽松会带来不好的副作用,其中之一就是投资者倾向於以追高油价作为回应--这会削弱决策者原期望的刺激效果.在美国,2010和2011年的两轮量化宽松政策都与油价短暂上扬联系在一起.

最近一轮油价涨势就阐明了这个严峻的难题.油价上涨,在某种程度上伴随着美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行未来几个月会推出更多刺激措施的预期,而中东地区也硝烟味渐浓.但能源价格上扬可能会削弱原先预期的刺激效果.

如果过去的经验靠得住,那麽若布兰特油价远高於100美元水平进一步上扬的情况持续,将在未来三四个月内给欧美经济带来强劲阻力,令经济的困难处境延续到年末.

当然,这次情形可能会有所不同.经济可能会比以往更成功抵御油价涨势.但没有人就此给出任何可靠的理据.看起来近来油价的涨势更有可能会因导致经济成长再次放缓而最终停歇.(完)

--审校 张明钧

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