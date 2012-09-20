《Kemp专栏》油市又一次未按常理出牌

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 隋芬/徐文焰

路透伦敦9月18日电---无论触发因素为何,周一布兰特原油价格的骤然暴跌都是一个及时的提醒:即便是在原油这麽大交易量的市场,流动性也是有间断的.

市场能以骇人的速度从风平浪静突转为暴风骤雨,没有任何原因,或者说找不到任何理性的解释.

图表1(link.reuters.com/ref72t)显示了油价在临近1800GMT时突然的下跌与高涨.

这天,布兰特原油期货交投最活跃的11月合约之前一直承受着轻微压力,价格小幅走低,每分钟的合约成交量大概是500到1,000口.

温和的抛盘似乎在1700GMT之後开始加速,到1751GMT,价格已从日内高点117.01美元跌去1.81美元,至每桶115.20美元.

但随後市场很快市场急转直下,没有任何明显支撑.1752GMT,油价在短短60秒内下跌了0.57美元,到1753GMT又跌了0.26美元,1754GMT暴跌1.87美元.1752GMT的合约成交量从1751GMT的每分钟152口暴涨到2,348口,1753GMT时达到3,090口,1755GMT时更是达到了离奇的10,246口.

每份合约代表1,000桶原油.因此在1755GMT的60秒内,期货合约的成交量相当於1,025万桶原油,比整个沙特阿拉伯的原油日产量还要多,而且超过美国各类油品日消费总量的一半.

这次突然暴跌走势是否异常,取决於采用哪个时间维度来对照.

如果是在像前几天那样的淡静市况下,出现这种暴跌就是极不正常的.基於近期较低的波动性,1755GMT时1.64%的价格跌幅ok相当於超过24个标准差,达到了异常事件中的最高级别.图表2(link.reuters.com/tef72t)

上次出现类似程度的波动是在2007年8月,当时高盛首席财务官大卫‧维尼尔(David Viniar)抱怨说,"接连好几天都出现标准差达到25的波动."

到周一这天结束时,油价已经扳回一些跌幅,布兰特11月合约收盘仅跌2.46%.就这天整体而言,价格波动只是略高於1个标准差,不属於异常情况.图表3(link.reuters.com/wef72t)

关键的一点在於,波动程度本身就是十分难以捉摸的.实际上,一项价格的波动性比价格本身更加多变:波动性的变幻莫测比波动性本身更难把握.

正如法国传奇数学家曼德勃罗(Benoit Mandelbrot)(在2004年的着作"市场(异常)行为"中)所描述的,石油市场与其他资产市场一样,经历着从平静到狂热,再恢复平静的突然转换.

就在周一临近1800GMT时,市场又经历了一次这样的突然转变,在不到五分钟内从一潭死水变成狂涛骇浪.

在最初的振荡後,接下来的三个半小时中又发生一连串的余震--价格又出现新的异乎寻常的涨跌--随後市场在2130GMT左右恢复了平静.

**追根溯源**

周一的油价重挫和部分回升让人想起之前油市(在2011年5月)以及股市(在2010年5月)曾出现过的闪电崩盘,当时市场价格在没有明显基本面诱因的情况下突然大跌.

评论人士为昨日突然崩跌的原因作出了多种猜想:某位交易商输入失误(即"胖手指");某家对冲基金进行清盘;油价下跌触发了设在115美元处的止损卖单;由电脑驱动的大量交易程序交易;或者是由上述因素相互影响而合力导致.

但正如之前发生的闪电崩盘一样,就算是能找到原因,要循着一连串线索回溯至事件的最初起因是需要时间的.在前几次崩跌中,最终的诱因鲜少被锁定,除非监管机构发起一场耗时费力的细致调查,但这在目前看来不太可能实现.

根据行为科学,人类都有一种高於一切的需求,即通过创立对某件事的原因和影响的叙述,弄清楚世界的意义,交易员和分析师也概莫能外.在叙述方法中,一个重大事件(诸如油价的突然下挫)必定由一个重大诱因导致(例如某家大型对冲基金抛盘,或者发生了数据录入错误的"胖手指"事件).

然而在实践中,不少剧烈的市场振荡是由多个小因素以出人意料的方式联合施力的结果,而每一个因素本身都是无足轻重的.就好像几个互无关联的因素(对冲基金的小规模卖盘,止损单聚集与电脑驱动交易程序的反馈)叠加,就可能导致价格出现异常剧烈和迅速的波动,却难以锁定罪魁祸首.(完)

--译文审校 丁琦/程琳

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