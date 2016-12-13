《KEMP专栏》对冲基金油市多仓创纪录 但减产协议效果不无疑问

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月12日 - 石油输出国组织(OPEC)11月末时宣布减产令对冲基金措手不及，基金经理们纷纷回补亏损的空头仓位，造成油市报复性上涨。

当OPEC在11月30日宣布达成协议时，仍有大量空仓未回补，从而带来了典型的轧空机会。

如今，对冲基金已将OPEC会议前持有的空仓转为创纪录规模的多仓。

12月6日止当周，对冲基金已将布兰特和美国原油期货和期权空仓削减1.34亿桶。(tmsnrt.rs/2gwFSXn)

据监管机构和交易所公布的仓位变动数据，基金经理们还新增9,400万桶多头仓位。

一周之内由空仓转至多仓的变动规模就达到创纪录的2.28亿桶，使得总净多头达到7.28亿桶，亦创纪录水准。(tmsnrt.rs/2hm1C5f)

过去25年中，还没有哪次投机客像这回一样迅速地由空翻多。

此次转变的规模解释了，布兰特原油价格为何在OPEC会议后的当周跳涨逾7.50美元/桶或16%。

**使用震慑手段**

但到12月6日收盘时，对冲基金的布兰特原油和WTI空仓多数已被轧平，这就解释了这波价格涨势开始陷入停滞的原因。

涨势踉踉跄跄，布兰特原油停留在54美元下方。这或许让沙特和其他OPEC成员国感到失望，他们本来希望收获更大的涨幅。

多数分析师和交易员预测，OPEC减产120万桶/日的承诺仅能兑现一半。

因此，整个2017年上半年原油库存料将保持在高位，下半年才开始下降。

但OPEC与非OPEC产油国在12月10日宣布的协议，为这波反弹又提供了新的动力。

沙特再次想方设法推升油价，采用“震慑”策略，召集非OPEC产油国促成意外大幅减产。

11个非OPEC产油国誓言自2017年1月起合计减产55.8万桶/日，方式为自愿减产或透过有管理的下滑。

俄罗斯、墨西哥、阿曼及阿塞拜疆将扛下减产和产量下滑的多数重担，其他国家的贡献则是聊表心意。

根据OPEC公布的声明稿，减产将先持续六个月，但是否再延长六个月，则要视市场情况而定。

减产将同时进行，OPEC在11月底时同意减产近120万桶/日。

该全球性的减产协议旨在通过抽走部分过去两年建立的过剩库存，以加速油市重新平衡的脚步。

**转向逆价差**

一些分析师已经对该协议是否真的能减少原油供应及库存水平表达了怀疑。以往的经验表明，不遵守协议的可能性很大。

该协议并未限制美国页岩油生产商的产量，他们有可能抓住价格上涨的机会增产。

美国活跃钻机数量自5月底触及低位后，至今已经增加182座或58%。

按照OPEC的减产协议，如果饱受战火创伤的尼日利亚和利比亚能够在石油设施周围重建安全保障，他们可以增加产量。

然而，目前而言，多数交易商似乎相信，原油库存会大幅减少，市场将恢复平衡，只不过要等到2017年下半年才开始。

2017年上半年的布兰特原油期货价格保持宽幅正价差，暗示交易商认为石油库存将维持在高位。

但明年下半年正价差消失，2018年的期货价格目前为逆价差，表明多数交易商预计库存到那时将下降。(tmsnrt.rs/2hm4zT1)(完)