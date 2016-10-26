《KEMP专栏》OPEC蛰伏数年后终出手 但市场怀疑减产协议的实际效果

2016年5月30日，维也纳OPEC总部的组织标识和交通标识。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦10月25日 - 石油输出国组织(OPEC)上月在阿尔及尔达成的产出协议，最初受到油市多头的热烈欢迎，但兴奋心情如今已消失大半，因交易商质疑它能否带来实际效果。

这项协议能够达成，出乎许多观察人士的预料，因此立即推动油价大涨。（《KEMP专栏》沙特意外达成减产协议，看空油价的对冲基金中箭落马 (here) ）

直接价格与时间价差走强，交易商认为该协议将加快油市供需的再平衡。

对于许多油市资深人士来说，该协议显示OPEC蛰伏数年后重出江湖。

“沙特阿拉伯已决定希望油价上涨，目前正与OPEC其他成员国合作，而且很可能还有俄罗斯，希望通过减产实现油价上涨，”对冲基金经理Andy Hall在该协议达成后的几天写道。

“如果作空这些综合因素，那真是太大胆了，”Hall在其所在的Astenbeck对冲基金致投资者的信中称；该基金是典型的看多交易商。

但过去几周乐观看法降温，占主导地位的是人们质疑该协议是否真能改变明年的供需平衡。

人们同样还怀疑OPEC是否愿意并有能力减产以提高油价。

布兰特原油期货自10月10日触及高位以来不断温和下跌，2017年的跨月价差持续走软。

2016年12月较2017年12月布兰特原油的跨月价差10月24日收于正价差每桶4.91美元，为2月以来最低水平，暗示距平衡还有些距离(tmsnrt.rs/2eCJ5A7)。

**限产**

OPEC的协议对于将实际限产的规模、持续时间、成员国之间对限产的分配状况等都说得比较模糊。

对于产量分配的艰难决定则留到11月OPEC召开下次部长级会议时再决定。（沙特的如意算盘：以限产提振油价且不损失过多市场份额 (here)）

阿尔及尔协议刻意对限产分配问题闭口不言，这在其他国家同意冻产或减产的同时，为一些国家提高产量提供灵活性。

沙特官员指出，对伊朗、利比亚和尼日利亚未来数月增产而言，可能会有一些有限度的弹性。这几个国家声称，他们的产量暂时受到影响。

但伊拉克此后声称其之前的产量被低估，表明他们愿意承担更高的限产配额。

伊拉克和伊朗以前均反对限制他们产量的计划，并试图恢复市场份额的历史水准。

俄罗斯仍对是否准备限产以支持OPEC的冻产计划避而不谈。

如果达成协议，沙特及其盟国科威特或许还有阿联酋，将不得不承担几乎所有的冻产和减产，而其他OPEC和非OPEC国家则可以自由地尽可能产油。

**沙特的负担**

这一结果对任何追踪OPEC历史的人来说都不会陌生(《OPEC和其他大宗商品卡特尔组织：对比》"OPEC and other commodity cartels: a comparison"，作者Alhajji和Huettner，2000年)

在1983/86年、1999年和2009年的减产行动中，沙特及其盟国承担了大多数的减产量，其他OPEC和非OPEC国家只是象征性减产。

其中1999年OPEC及部分非OPEC国家达成的减产协议，通常被盛赞为联合减产推高油价的典型例证。但实际却另有真相。

“自愿减产的国家...只有沙特，科威特和阿联酋也起到少许帮助，而所有其他产油国都是因为技术、政治或自然因素被迫减产，”Alhajji和Huettner在不久之后写道。

评论员们通常会误将沙特及其盟国的市场影响力归功于整体OPEC。

“至于近期局势的发展，最好的诠释是沙特持续作为主导生产国，而数个OPEC成员国和非OPEC产油国产能有限，并非OPEC已经成熟发展为一个成功的卡特尔组织，”据Alhajji和Huettner称。

很多关于OPEC及产量协议的评论往往过分渲染个性论及谈判过程。

而实际上，左右沙特及OPEC其他成员国战略及方案的结构性局限，过去四十年来基本没变。

现今沙特当权者面临的艰难战略性选择，从1980年代以来就一直都没变过，就是考虑牺牲多少产量来换取更高的油价，同时又要承受竞争国供应增长的风险。

**再度调节**

在2014年和2016年6月期间，沙特的决策官员坚称，沙特不会重新扮演产量调节者的角色并减产，除非其他OPEC和非OPEC产油国加入减产。

但面对持续低迷的油价，还有恶化的预算情况，沙特发现自身陷入似曾相识的困境，即考虑限制自身的产量，而他国则在尽情生产。

在产油国中，只有沙特一直在最大化产量和寻求更高价格之间作出有效的选择。

沙特在2014年至2016年6月期间，采取的是基于产量的策略，如今则似乎转向基于价格的策略。但该国可能将不得不凭一己之力来采取该策略。

沙特愿意大规模限产，而不只是扭转夏季常见的产量大增的情况，这仍有待验证。

伊拉克、伊朗及俄罗斯都计划在2017年增产，而且油价上涨还引发美国的页岩钻探活动增多。

沙特似乎在赌倘若其限制自身的产量，其他国家则会因技术、商业及政治原因而难以增产。

在科威特和阿联酋的有限支持下，沙特将不得不独自实施限产，从而面临为了实现油价改善而放弃部分市场份额的风险。

面对这样的情形，许多交易员对沙特能否引发油价大幅且持续上涨存有疑虑。

虽然页岩公司正在加大他们的钻探项目，但在页岩产量再度开始大幅增长前价格能上涨多少，各方则是疑虑重重。(完)