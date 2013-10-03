《KEMP专栏》美国政府关门若多持续几日 商品市场将盲目交投

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 李爽/徐文焰

路透伦敦10月2日 - 如果美国政府关门多持续几天，商品市场交投将变得盲目，因为公务员被迫放假，交易员和投资者无法看到他们公布的统计数据。

商品期货交易委员会(CFTC)周二表示，其在关门期间不会公布交易员投资和其他市场报告，令这个全球最大能源和农产品衍生品市场人士无法拿到影响价格的其他生产商、消费者和投机客仓位资料。

据官员称，能源资料协会(EIA)从上一财年结转的资金充裕，可以维持运作，暂时将继续公布每周实货油气供应数据，但该机构资金到10月11日左右将用完，到时候必须暂停发布数据。

据能源部网站公布的关门计划，一旦资金用完，EIA共365位员工中，只有三位可以免于放无薪假。

据CFTC送交给白宫预算管理局的关门计划，该委员会共680位雇员中只有28位免放无薪假，他们足以提供“最低限度的监督和监测”工作，以及不受年度拨款提供资金支持的一些检举工作。

大宗商品市场对联邦数据的依赖程度无论怎样强调都不过分。EIA每周和每月例行发布的能源供需与库存数据，总能推动衍生产品的价格走势，并为全球石油市场提供一些最重要的即时背景。

CFTC发布的市场参与方持仓情况不会对价格带来立竿见影的影响，但能帮助对冲基金经理和投机客确定在全球众多能源与农产品市场布局的策略。

现在所有这些数据都可能中断发布。若政府关门持续时间超过10天，联邦政府的全部大宗商品数据发布计划都可能停止。到那个时候，市场将在部分信息真空的环境中交投。

市场在可以获得硬数据，以及充斥着传言、猜测和意见分歧时才会兴旺。信息真空的局面恐将导致市场成交量急剧萎缩。

尤其是，虽然一些规模较大且大宗商品实货交易活跃的市场参与方(即“内部人士”)可能对金融衍生品交易仍有信心，因为他们握有市场资金流动的信息，但消息渠道不那么灵通的市场参与方(也就是“外部人士”)可能会认为信息不对称的情况太严重，并决定缩减交易规模甚至根本不交易，从而严重降低市场流动性。(完)

(译文审校 戴素萍)

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