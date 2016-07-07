《KEMP专栏》美国汽油需求创纪录未改库存居高不下之势 油价承压

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

* 美国商业汽油库存图表：tmsnrt.rs/29jUrGi

* 美国汽油库存与2015年同期对比表：tmsnrt.rs/29hzorF

* 美国东海岸汽油库存图表：tmsnrt.rs/29hzdg6

* 美国中西部地区汽油库存图表：tmsnrt.rs/29hzqA9

* 美国墨西哥湾汽油库存图表：tmsnrt.rs/29jUQbP

* 美国2016年10月远期汽油裂解价差和取暖油裂解价差对比图表：tmsnrt.rs/29hA8wU

路透伦敦7月6日 - 虽然驾驶出行季汽油需求创纪录，但美国汽油库存仍居高不下，这种情况或许会促使未来几个月炼厂减少原油加工量，并优先炼制柴油。

炼厂降低加工率的可能性近日已经加大原油价格的下行压力。

美国汽油库存自1月以来一直高于去年水准，但随着夏季驾驶季的到来，同比增幅在扩大而非缩小。(tmsnrt.rs/29jUrGi)

据能源资料协会(EIA)数据，6月24日止当周，汽油库存触及2.39亿桶的季节性纪录高点，较上年同期增加2,200万桶(10%)。

库存同比增幅高于4月末时的1,400万桶(6%)和1月末的1,000万桶(4%)。 (tmsnrt.rs/29hzorF)

美国东海岸库存增加最为明显，这里的库存较上年同期高出1,300万桶(21%)，而且直到6月24日库存仍在增加。(图表：tmsnrt.rs/29hzdg6)

美国东部其他地区供应过剩程度则较轻。

中西部汽油库存增加400万桶(8%)，墨西哥湾沿岸库存增加600万桶(8%)。(图表：tmsnrt.rs/29hzqA9；tmsnrt.rs/29jUQbP)

但东海岸是美国汽油期货的定价地。

油轮被迫在纽约港外停泊，无法卸载货物，因为本地储油罐已装满。

所以随着该地区库存增加，汽油期货价格和裂解价差均承压，就在情理之中了。

10月汽油裂解价差已从5月23日所及高点每加仑近0.3美元下滑，到7月5日已跌至不足0.22美元(tmsnrt.rs/29hA8wU)。

汽油期货价格走势反映出，一旦9月时汽油需求高峰结束，预期到时供给过剩的情况更为严峻。

相比汽油期货，取暖油和柴油之类的中质馏分油裂解价差则继续攀升。

炼厂短期内从生产汽油到转成生产馏分油的灵活性不是很大。(“在美国炼厂增加生产”，EIA，2010年)

因此为应对汽油裂解价差下滑，主要应对措施可能就是通过降低原油加工量，这将会造成取暖油以及汽油产量减少。

据知情人士称，达美航空(DAL.N)在费城地区的炼厂已经减产16%。

产能降低最终应会令汽油市场重新平衡，但也将进一步收紧馏分油市场，支撑取暖油裂解价差。(完)