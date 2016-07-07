《KEMP专栏》美国汽油需求创纪录未改库存居高不下之势 油价承压

《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
* 美国商业汽油库存图表：tmsnrt.rs/29jUrGi
* 美国汽油库存与2015年同期对比表：tmsnrt.rs/29hzorF
* 美国东海岸汽油库存图表：tmsnrt.rs/29hzdg6
* 美国中西部地区汽油库存图表：tmsnrt.rs/29hzqA9
* 美国墨西哥湾汽油库存图表：tmsnrt.rs/29jUQbP
* 美国2016年10月远期汽油裂解价差和取暖油裂解价差对比图表：tmsnrt.rs/29hA8wU
路透伦敦7月6日 - 虽然驾驶出行季汽油需求创纪录，但美国汽油库存仍居高不下，这种情况或许会促使未来几个月炼厂减少原油加工量，并优先炼制柴油。
炼厂降低加工率的可能性近日已经加大原油价格的下行压力。
美国汽油库存自1月以来一直高于去年水准，但随着夏季驾驶季的到来，同比增幅在扩大而非缩小。(tmsnrt.rs/29jUrGi)
据能源资料协会(EIA)数据，6月24日止当周，汽油库存触及2.39亿桶的季节性纪录高点，较上年同期增加2,200万桶(10%)。
库存同比增幅高于4月末时的1,400万桶(6%)和1月末的1,000万桶(4%)。 (tmsnrt.rs/29hzorF)
美国东海岸库存增加最为明显，这里的库存较上年同期高出1,300万桶(21%)，而且直到6月24日库存仍在增加。(图表：tmsnrt.rs/29hzdg6)
美国东部其他地区供应过剩程度则较轻。
中西部汽油库存增加400万桶(8%)，墨西哥湾沿岸库存增加600万桶(8%)。(图表：tmsnrt.rs/29hzqA9；tmsnrt.rs/29jUQbP)
但东海岸是美国汽油期货的定价地。
油轮被迫在纽约港外停泊，无法卸载货物，因为本地储油罐已装满。
所以随着该地区库存增加，汽油期货价格和裂解价差均承压，就在情理之中了。
10月汽油裂解价差已从5月23日所及高点每加仑近0.3美元下滑，到7月5日已跌至不足0.22美元(tmsnrt.rs/29hA8wU)。
汽油期货价格走势反映出，一旦9月时汽油需求高峰结束，预期到时供给过剩的情况更为严峻。
相比汽油期货，取暖油和柴油之类的中质馏分油裂解价差则继续攀升。
炼厂短期内从生产汽油到转成生产馏分油的灵活性不是很大。(“在美国炼厂增加生产”，EIA，2010年)
因此为应对汽油裂解价差下滑，主要应对措施可能就是通过降低原油加工量，这将会造成取暖油以及汽油产量减少。
据知情人士称，达美航空(DAL.N)在费城地区的炼厂已经减产16%。
产能降低最终应会令汽油市场重新平衡，但也将进一步收紧馏分油市场，支撑取暖油裂解价差。(完)
(编译 李爽/于春红/孙茉莉; 审校 杜明霞/徐文焰/李婷仪)
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
伦敦金属交易所(LME)价格指数在2016年1月跌到2,049，为2009年1月那段惨淡日子以来最低；当年全球衰退情况似乎正不断加剧。
路透伦敦1月9日 - 去年年底时对冲基金积累了创纪录规模的原油期货和期权多仓，这在一定程度上推动了原油价格在2016年最后六周急剧上涨。