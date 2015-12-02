《KEMP专栏》对冲基金大举做空原油 成为油市不稳的潜在肇因

《KEMP专栏》美国石油天然气产业峰回路转
全美富油层段活跃钻机数，比2016年5月底时的低点增加了200个，增幅达到65%。(http://tmsnrt.rs/2jvgBgI)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp
路透伦敦12月1日 - 在石油输出国组织(OPEC)部长们赶往维也纳开会之际，对冲基金看空油价前景的氛围几乎是前所未有地浓厚。
监管机构的数据显示，11月24日对冲基金和其他资产管理公司持有的西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油空头期货及期权，对应的石油达到2.94亿桶。
自10月中以来，空仓总规模对应的石油增加了1.26亿桶，距离8月中创下的纪录高位2.97亿桶近在咫尺。
评论人士和投资者几乎一致预计，OPEC将维持产量目标不变(甚至有可能略微提高产量目标以迎接印尼的回归)。
投资者进一步预计，油市或维持供应过剩状态、库存料进一步增加，而油价会面临更大下行压力。
以沙特阿拉伯石油部长欧那密为首的OPEC部长们对上述看法未予以任何反驳，任由对冲基金出于油价将进一步下跌的预期而继续做空。
然而市场上投资者做空兴趣如此浓厚，本身就成为一个可能导致不稳定局面的因素。
OPEC可能同意减产以抬高油价，使投资者手忙脚乱，不过目前没有理由预期会有这样的意外。
不过更大的风险来自于大量空仓聚集，以及空头回补引发油价上涨的风险。如果这些基金同时获利了结和削减仓位，将出现这种可能。
对冲基金上次这么大规模做空布兰特和美国原油期货以及期权，还是在8月中下旬。
之后不久，油价在8月27-31日的短短三个交易日内大涨逾11美元，涨幅超过25%。(油价波动图表：tmsnrt.rs/1l5bLEt)
油市波动意外高涨幅度创下2011年5月油市闪崩以来最高，而上一个高峰出现在1998年3月。
1998年3月的波动性激增是因为OPEC和该组织之外的部分产油国达成减产协议。
但2011年5月的油价闪崩则没有明显的外部原因，纯粹由市场仓位调整的内部因素引发。
需要提醒的是，当市场上所有人的想法一致，并且按照同一方向布仓时，不论有没有外部诱因，形势都可能变得很脆弱。
对冲基金如何退出这么大规模的空仓仍不得而知。对OPEC国家石油部长和对冲基金而言，风险很少像现在这么高。(完)
(编译 孙国玉/李春喜; 审校 徐文焰/许娜)
全美富油层段活跃钻机数，比2016年5月底时的低点增加了200个，增幅达到65%。(http://tmsnrt.rs/2jvgBgI)
今年铁矿石供应可能将增加，因价格上扬促使现有矿企提高产量，巴西淡水河谷旗下庞大的S11D项目也不惶多让。
美国曾经是全球最大的铝生产国，最多的时候有22家炼厂，但从2011年到现在，还在维持经营的炼厂数目已经从14家萎缩到只有五家。