《KEMP专栏》对冲基金大举做空原油 成为油市不稳的潜在肇因

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月1日 - 在石油输出国组织(OPEC)部长们赶往维也纳开会之际，对冲基金看空油价前景的氛围几乎是前所未有地浓厚。

监管机构的数据显示，11月24日对冲基金和其他资产管理公司持有的西德克萨斯中质油(WTI)和布兰特原油空头期货及期权，对应的石油达到2.94亿桶。

自10月中以来，空仓总规模对应的石油增加了1.26亿桶，距离8月中创下的纪录高位2.97亿桶近在咫尺。

评论人士和投资者几乎一致预计，OPEC将维持产量目标不变(甚至有可能略微提高产量目标以迎接印尼的回归)。

投资者进一步预计，油市或维持供应过剩状态、库存料进一步增加，而油价会面临更大下行压力。

以沙特阿拉伯石油部长欧那密为首的OPEC部长们对上述看法未予以任何反驳，任由对冲基金出于油价将进一步下跌的预期而继续做空。

然而市场上投资者做空兴趣如此浓厚，本身就成为一个可能导致不稳定局面的因素。

OPEC可能同意减产以抬高油价，使投资者手忙脚乱，不过目前没有理由预期会有这样的意外。

不过更大的风险来自于大量空仓聚集，以及空头回补引发油价上涨的风险。如果这些基金同时获利了结和削减仓位，将出现这种可能。

对冲基金上次这么大规模做空布兰特和美国原油期货以及期权，还是在8月中下旬。

之后不久，油价在8月27-31日的短短三个交易日内大涨逾11美元，涨幅超过25%。(油价波动图表：tmsnrt.rs/1l5bLEt)

油市波动意外高涨幅度创下2011年5月油市闪崩以来最高，而上一个高峰出现在1998年3月。

1998年3月的波动性激增是因为OPEC和该组织之外的部分产油国达成减产协议。

但2011年5月的油价闪崩则没有明显的外部原因，纯粹由市场仓位调整的内部因素引发。

需要提醒的是，当市场上所有人的想法一致，并且按照同一方向布仓时，不论有没有外部诱因，形势都可能变得很脆弱。

对冲基金如何退出这么大规模的空仓仍不得而知。对OPEC国家石油部长和对冲基金而言，风险很少像现在这么高。(完)