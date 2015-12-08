《KEMP专栏》基本面不好对冲基金又做空 油市腹背受敌

2015年10月21日在奥地利拍到的炼厂。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

撰稿 John Kemp

路透伦敦12月7日 - 成功交易第一法则：不要建立太大的头寸，除非你已经想好最终的退出策略。

如果头寸相对总体市场来说比较大，或是有很多交易员都试图在同一时间建立相同头寸的话，这个第一法则就特别重要了，因为这个头寸可能会让市场流动性变得格外紧张。

石油市场的退出策略问题已变得十分迫切，因为在油价将进一步挫跌的预期下，投资者已积累了大量的空头头寸。

截止到12月1日，对冲基金和其他基金在纽约商业期货交易所(NYMEX)持有的主要原油期货和期权空头合约已达到1.72亿桶。

这是纪录第三大空仓规模，排在今年3月24日和31日的1.78亿桶空仓之后。图表：tmsnrt.rs/1SIArx4

过去七周，NYMEX空仓规模较10月13日录得的近期低位9,000万桶几乎翻了一番。

如果将布兰特原油空仓计算在内，对冲基金持有的空仓总量约为3亿桶。

**继续开采**

石油输出国组织(OPEC)上周五的会议未就产量上限达成协议。

外界本就预计OPEC此次会议不会同意减产，但完全未能就产量目标、甚至是虚设的目标达成一致，让OPEC的混乱达到了新水平。

目前沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克都料生产尽可能多的原油，以维护市场份额并将收入最大化。

俄罗斯已经增产至纪录水平，且预计将继续在2016年尽全力采油。

美国页岩油生产商的产量已下降，但仅是温和下滑；而墨西哥湾区产量事实上是增加的。

OPEC指望2016年消费强劲增长，来吸收伊朗恢复出口以及所有其他渠道带来的额外供应。

OPEC预估，2016年全球经济成长率将从今年的3.1%加快至3.4%。

然而在此同时，市场仍然供应过度，原油及成品油库存都在上升。

大多数市场分析师认为，油价将更进一步走低，直到美国油企停止钻探，低产井被关闭，或者沙特、伊朗及俄罗斯改变心意。

**油价将何去何从？**

现在一个关键的问题是，上述悲观前景和对冲基金积聚的大量空仓将如何相互影响呢？

简单的答案是油价将下跌，对冲基金将能在市场下跌中逐步结清他们的仓位。

自OPEC会议以未能达成协议的结果收场以来，美国原油和布兰特原油每桶均已温和下跌50美分。

但大量空仓有待回补或结清，则可能在短期内为油价提供一定支撑。

如果油价跌幅不及对冲基金的预期，那么至少有一些对冲基金可能会试图削减空仓，并锁定获利。

在今年3月和4月，都曾出现过由于之前建立了大量空仓，随后的空头回补引发油价大幅反弹的情况。

两次的情况都是，最初的空头回补规模相对较小，对油价的影响微乎其微；两至三周后才出现空头回补引发的一波明显反弹，油价在这波反弹中每桶飙升超过10美元。

油价接下来将何去何从存在不确定性：基本面暗示油价将进一步下跌，但市场仓位预示油价将大幅反弹。这也是石油选择权隐含波动率飙升的原因所在。(完)