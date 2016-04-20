《KEMP专栏》多哈谈判告吹 但对冲基金押注油市供应将收紧

卡塔尔能源部长Mohammad bin Saleh al-Sada在多哈会议的一场新闻发布会上讲话，摄于2016年4月17日。 REUTERS/IBRAHEEM AL OMARI

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp;编译 许娜/李春喜/王颖/李爽

路透伦敦4月19日 - 布兰特原油期货价格显示，市场预计2016年下半年供需状况将迅速收紧。

6月和7月交割原油期货价差已从上月末的每桶正价差近0.50美元，转为逆价差0.17美元。

正价差通常与市场供应过剩、库存高企且不断增加有关，逆价差则正好相反。

6/7月合约价差迅速收紧可归因于一系列的短期产量减少、油轮装载推迟、以及科威特石油工人目前罢工。这些因素都导致近期可供应的原油减少。

从8月合约开始，期货价格曲线仍为正价差，但也显露出供应趋紧的迹象，近几周乃至几月，正价差明显收窄。

布兰特原油7月与8月期约的价差已经由2月初时的正价差0.84美元缩窄至0.23美元。

8月与9月合约的价差也由2月初时的正价差0.75美元缩窄至不到0.20美元。

年内剩余月份合约之间的价差以及2017年期约的价差也明显出现类似的缩窄。

整个2017年的价差也由近来的正价差5.17美元降至只有2.35美元。

正价差缩窄时，恰逢一些油市分析师发表评论，预测油市目前已经步上恢复平衡之路。

石油输出国组织(OPEC)之外的石油生产迅速下降，而消费则持续强劲增长(特别是汽油消费)，尤其是在美国、印度和中国。

与此同时，许多预期市场恢复平衡的对冲基金已经建立价差多头部位，即买入近日期约的同时卖出远期期约。

比较精明的投机者偏好在价差部署多头仓位，而非现货价格的单纯多仓。

至少从理论上来讲，套利头寸在很大程度上消除了短期噪音，以及会影响现货价格的跨市场溢出效应。

从公开数据中很难确定对冲基金针对跨月价差的多头仓位，尽管仓位水平可能很高。

但4月12日，也就是多哈峰会召开之前，对冲基金的布兰特原油净多仓触及4.3亿桶的纪录水平。

对冲基金大量增加布兰特和西德克萨斯中质油(WTI)衍生品净多仓，达到6.08亿桶，为2014年7月油价开始挫跌以来的新高。

对冲基金目前看好油价前景的程度，为近两年前油价开始大跌以来之最。这种看涨态度可能已有一部份反映到跨月价差。

要厘清价差缩窄幅度，还要看供需实际变化。相比之下，投机客预计供需情况不太可能发生变化。

许多具有影响力的油市分析师认为，近几个月现货价格和价差都涨的太多太快，有可能出现修正。

对冲基金的美国原油仓位，尤其是布兰特原油仓位非常大，表明市场短期回拉时机可能成熟。

一些分析师预计，周日多哈会议未达成冻产协议，将为修正提供触发因素。

油价在该项会议无果后最初大幅下跌，但之后企稳，现在价格已高于会议前的水准，表明许多市场人士并不认为会议告吹会改变油市前景。

目前来看，市场未受多哈谈判破局影响，反倒准备迎接预期的今年下半年供需重新平衡以及2017年加速平衡。

图表：

资产管理机构布兰特原油期货和期权合约多空仓位：

tmsnrt.rs/1rdRU9j

资产管理机构三项主要原油期货和期权合约多空仓位：

tmsnrt.rs/1rdRUWX

(完)