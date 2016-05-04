《KEMP专栏》对冲基金原油净多仓刷新纪录高位 价格修正一触即发

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦5月3日 - 对冲基金持有的布兰特原油与美国西得克萨斯中质油(WTI)衍生品净多仓在4月26日止当周增加700万桶，达到创纪录的6.63亿桶。

即便油价已自1月低点反弹约20美元(升幅达70%)，对冲基金仍抱有自油价于2014年夏季开始挫跌以来最为坚定的看多立场。

对冲基金和其他基金公司持有的原油期货与期权多头合约相当于7.91亿桶，而空头合约仅为1.28亿桶。(tmsnrt.rs/1SKnbHv)

创纪录高点的原油净多仓规模轻松超越2015年5月(5.72亿桶)和2014年6月(6.26亿桶)创下的前高位，那时市场看多油价是因为伊斯兰国(ISIS)武装分子对伊拉克油田带来威胁。

投资者多头或空头押注高度集中后，一旦他们开始解除部分仓位以锁定获利，并引发其他人匆忙跟风，往往就会导致油价走势骤然逆转。

原油净多仓在过去17周积累到如此庞大的规模，可能预示着油价在短期内回落并至少部分回吐近期涨幅的风险越来越高。

自2015年以来，油价便与对冲基金对布兰特原油以及尤其是西德克萨斯中质油(美国)的建仓和清仓操作密切相关。

相关图表：tmsnrt.rs/1SKnhyS

交易员和分析师对于对冲基金及其他资金经理对石油的投资是否已经达到顶峰存在分歧，这突出仓位逆转或进一步加仓的风险。

自年初以来，对冲基金敲进了近1.95亿桶布兰特和美国原油多仓，并削减了2.35亿桶空仓。

对于推动油价上涨来说，大规模轧平之前的空仓，至少与新建多仓一样重要。

由于对冲基金的空仓数量由1月第二周所及纪录高点3.92亿桶降至只有1.28亿桶，已经没有太多空仓可以倾轧。

多头方面，对冲基金已经累积了创纪录高位的合约。以往的经验暗示，这可能接近他们的最大仓位。

但油价还不到2014年6月水平的一半，因此以美元计算对冲基金仓位的金额仍相对较小，这可能暗示它们有增加多仓的余地。

总而言之，对冲基金创下纪录高位的净多仓数量，使得短期内油价有偏于下跌的风险。

但这需要在供需基本面之下对照考虑。基本面显示，油价倾向于上涨。(参见“油价涨势并非仅仅是由对冲基金所推动的”)

美国能源资料协会(EIA)4月29日公布的月报显示，2月美国日均消费汽油920万桶，高于预期。

目前美国汽油消费创下以往同期的记录高位(图表：tmsnrt.rs/1W41Xdk)，这与美国公路交通数据所反映的情况一致。数据显示，美国2月公路交通流量较上年同期增加5-6%。

即便汽油表观需求力度和2月驾车出行数据因为基期效应而被夸大了，但美国汽油需求的潜在强劲势头却是毋庸置疑的。

与此同时，美国原油产量在过去12个月下降逾3%，日产量也较峰值回落近57万桶(降幅为6%)。(参见美国能源资料协会(EIA)4月29日发布的“石油供应月报”)

今年迄今，对冲基金和市场基本面都在向同一个方向推动市场发展。

对冲基金解除先前的空头仓位并增加多头押注，推动原油价格加速上涨。鉴于实货原油市场逐步恢复平衡，无论发生何种情况，油价都会上涨。

但对冲基金与基本面在未来数月是否还能力往一处使，就不好说了。

对冲基金仓位布局(暗示油价短期内偏向下行)和供需平衡趋紧(意味着油价仍倾向于上行)之间已经出现矛盾。(完)