《Kemp专栏》G7扬言释出石油储备以抑制油价升势

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 戴素萍/艾茂林/肖群英/侯向明

路透伦敦8月29日电---自6月底以来现货油价攀升了30%,足以引发外界担心燃料成本不断升高,可能在年底前把美国和欧洲国家的经济推向衰退.

七国集团(G7)如今试图藉由准备好释出紧急石油储备的暗示来阻止油价进一步上涨.

"考虑到油价飙升所构成的巨大风险,我们正密切监控油市的情况,"财长们周二晚间在极不寻常的声明稿中发出警告."我们鼓励产油国增产以因应需求."

G7罕见地对油价做出如此详细的评论,而且史无前例地在例行部长级会议之外做出评论.

在该声明稿公布前,白宫以及英法政府均强烈暗示,可能会释出紧急储油以因应近来油价的升高及市场紧俏迹象.

声明稿最後警告称:"我们准备好要求国际能源署(IEA)采取适切行动来确保市场有充裕且及时的供应.

**供应改善?**

北海重要油田供量减少及伊朗受到制裁等造成的供应中断,自6月以来令油价节节高升.对欧债危机解决方案的期待,以及美国、西欧和中国采取更多货币刺激举措的憧憬,也都助燃油价涨势.

2010年,2011年以及今年稍早的油价上涨之後,经济均出现突然放缓.近来数月,甚至在近期油价飙升之前,经济就已经有放慢脚步的迹象.决策者担心,若不止住油价涨势,今年底之前主要经济体就有再陷衰退的危险.

石油供应状况已成为抑制经济增长的主要因素,而油价已成为限制全球经济增长的重要原因.

但从几个方面可看出,供需基本情况正在改善,因10年来的高油价和大手笔投资终於开始显效,石油产量大幅增加,燃料的使用也更加节能高效.

供应中断继续推动油价飙升,但每一次触及的高位却在接连下降.2008年时,布兰特油价在每桶140美元上方触顶.2011年和今年稍早,油价的最高值为每桶125美元多.最近一波涨势只走到了117美元略上方,就回落到112美元左右.