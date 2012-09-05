《Kemp专栏》对冲基金准备迎接另一轮油价飙涨

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 侯向明/王兴亚

路透伦敦9月3日电---据美国商品期货交易委员会(CFTC)的仓位数据显示,对冲基金和其它基金经理人已开始为未来几个月另一轮的油价飙升做准备了.

截至8月28日,对冲基金累计持有相当於2.07亿桶原油的西德克萨斯中质油(WTI)相关期货和期权品种净多头仓位,创5月以来最大规模净多仓,而一个月前还为1.51亿桶.

中东战争阴云不断升级,再加上市场有关美国联邦储备理事会(FED,美联储)或推出更多量化宽松举措的谈论升温,还有油价本身平稳走高,已逐渐吸引到更多的对冲基金站在了多头一方.

对冲基金和其它基金经理人在纽约商业期货交易所(NYMEX)操作的轻质低硫原油合约净多仓至少相当於35万桶原油的数量,从7月底时的65个增加到8月底时的82个.

另外,据CFTC数据,这些基金操作的类似规模的空仓合约数量则从53个减少到了39个.

对冲基金操作的WTI相关期货和期权合约品种的多空比例升至4.48:1,为四个月来最高,而7月底时为2.90:1.

图表1:(link.reuters.com/cep42t)

图表2:(link.reuters.com/dep42t)

净多仓的积累完全反映了对冲基金在2011年10月至2012年3月间(期间美国原油价格从75美元左右涨到了110美元),以及更早的2010年11月至2011年5月间(期间美国原油价格自约75美元涨至113美元)仓位的不断建立.(参看图表1和图表2)

迄今,美国原油从6月底略高於75美元的价格上涨到了略高於95美元的水平.虽然未来从来都不是对过去的百分百复制.但如果历史重演,对冲基金可能会再度增持大约相当於1亿桶原油的多头仓位,美国原油价格则可能会因此再度上涨10-15美元并达到高点,布兰特原油亦会录得类似涨幅.

2011年和今年初油价飙涨的经历表明,105-110美元(WTI原油)和120-125美元(布兰特原油)的价格足以导致经济成长明显下滑,但效应的显现会有大约三到四个月的滞後.这就是说,8-10月期间油价大幅上涨,会对年底时的国内生产总值(GDP)成长步伐构成拖累.

**对冲基金看多**

若干因素综合在一起,诱使对冲基金重回石油领域.许多对冲基金曾在第二季撤出该领域.

此前的投机性仓位清算以及价格下跌清除了今年早些时候笼罩在市场上方的潜在卖盘,并且使得风险回报率对於看多投资者而言更具吸引力.

始于第二季的经济放缓已经被证实相对温和,并不足以严重损及石油消费或引发另一波金融恐慌,但放缓程度也足够让各国央行相信他们应该考虑进一步刺激措施了.对於许多投资於大宗商品等"实物资产"的人士而言,这算是一个看多信号.

沙特阿拉伯增加原油产出以及4、5、6月库存积累的局面已经得到扭转,因为需求依然坚挺,且沙特国内燃油消费在炎热的夏季出现增长.

在沙特早些时候增加产出後,其旨在减轻油价进一步飙涨的剩余产能已经明显遭到削弱.

关於以色列可能针对伊朗进行单边军事打击的猜测再度升温,因为西方对伊朗的制裁并未打破外交僵局.

石油消费国就是否应动用战略储备分歧颇大,这或将延迟甚至阻止紧急释储.德国和意大利一直在抵制美国要求释储的压力,这帮助限制了投资者增加多头仓位并试图进一步推高油价的风险.

对冲基金的操作通常具有很强的羊群行为,在持仓方面表现非常明显,这能让他们的观点自圆其说,至少短期内如此.

最终结果就是,多数对冲基金正在调整仓位,以便从原油价格进一步上涨中获利.

仅有的真正约束在於:(1)若美国及其他一些国家决定单独行动,由此带来的意外释储风险,(2)市场认识到油价飙涨具有内在不稳定性,会自行破灭,(3)油价已经大幅上扬,可能即将触顶.

目前而言,绝对多数对冲基金及其他基金经理相信原油价格将进一步扬升,此前料应不会出现经济遭受冲击及需求受到破坏,或者决策者进行干预而导致大涨之势终结的局面.(完)

--译文审校 高琦

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