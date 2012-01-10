《Kemp专栏》面对伊朗题材 油市投机客保持谨慎

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 张涛/戴素萍

路透伦敦1月9日电---虽然伊朗与西方之间的紧张关系不断加剧,但迄今只吸引少量额外投机资金进入与原油相关的期货和期权合约.

美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的数据显示,与去年利比亚爆发内战之後相比,这次押注油价大涨的对冲基金和其它基金少得可怜.

据CFTC周五发布的交易商头寸报告,截止到1月3日,基金经理持有的与美国原油相关的期货与期权净多头头寸相当於2.25亿桶.与10月初的净多头仓位1.65亿桶相比,增加非常明显.

但与2011年11月和12月的净仓位相比差距不是很大,而且远低於去年2月至5月期间3.4-3.6亿桶的水平,这是利比亚内战爆发之後至5月5日油市暴跌之前的一段时间.(图1-2)

新流入美国原油(WTI)相关的期货与期权的对冲基金资金一直远少於阿拉伯动乱之後的水平.在截止到1月3日的两周,基金经理的净多头仓位增加了约2,300万桶,而在2011年2月利比亚爆发动乱之後,增幅是1.33亿桶.(图3)

目前基金经理多数看涨,多仓(2.9亿桶)与空仓(6,500万桶)之比超过4:1,但远低於去年,当时该比率最高超过了10:1(图4).

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真正有趣的是和布兰特原油期货的比较,因为布兰特原油是较佳的海运国际油市指标,内陆的WTI则不然.不幸的是,洲际交易所(ICE)是从2011年8月起才开始公布可比资讯.

然从可以取得的数据来看,对冲基金对布兰特原油期货的持仓状况同样谨慎,截至2011年底,对冲基金持有的多头仓位(1.22亿桶)大於空仓(4,000万桶),差距为三比一.

在利比亚爆发冲突而中断石油出口後不久,布兰特原油价格每桶跳涨约15美元(15%).迄今和伊朗有关的地缘政治风险看来只拉抬油价不到5美元(不到5%).

一些分析师认为,政治带动的升水可能最多10-15美元.根据他们的看法,如果没有伊朗问题,油价现在可能不到100美元,因市场担心全球经济成长放缓、发达经济体石油消费减少,且石油供应可能又会大为紧俏.

总之,对伊朗石油出口实施更多制裁的威胁,以及伊朗和美国、以色列及其同盟可能爆发军事对峙,迄今看来对对冲基金仓位和价格的影响相对温和.

对冲基金尚未大举投资石油市场.一旦紧张局势进一步升温,对冲基金还有将仓位增加1-1.5亿桶以上的空间,对价格造成强力走扬的压力.

不过目前大多数的对冲基金似乎并不热中於针对伊朗风险进行交易.(完)