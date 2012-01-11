《Kemp专栏》对伊朗石油制裁是一场後果难料的豪赌

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 吴云凌/洪曦/肖群英

路透伦敦1月10日电---如果正像军事家克劳塞维茨(Carl Von Clausewitz)所说,战争是政策以其它方式的延续,为的是让敌人屈从于我们的意志,那麽制裁就是一场没有硝烟的战争.

过去几年里,伊朗与以色列、美国及其欧洲和中东盟友一直处在一场不断升级、没有宣战的对抗中.

除了对伊朗石油出口进行制裁,双方这场复杂的冲突中还包括隐秘行动、蓄意破坏、抓捕间谍以及彼此绑架对方的科学家、工程师和决策人士等.制裁只是这其中最新上演且最显而易见的戏码而已.

制裁经常被粉饰为以外交手段替代战争,但从更现实的层面上来看,制裁仅仅是不断升级的政治、军事和经济对峙中的一个工具.

对伊朗及其敌人而言,对抗关乎生存.以色列担心拥有核武的伊朗会对其保障国民安全的能力产生致命破坏.伊朗也对那些企图颠覆政府或影响政权交接的敌对势力环伺周围感到不安.

对抗的整体性质使双方都骑虎难下,也让冲突升级的後果变得极难预测,因为谁都不愿妥协,不实现最大目标誓不罢休.

对抗的结局似乎更有可能是伊朗掌握核能力,并且/或者德黑兰政府被推翻,而不会是作出外交让步并重回谈判桌或暂停铀浓缩项目.

对石油市场而言,重要的问题不在於制裁是否实施,而是一旦欧盟以及其他国家宣布限制进口伊朗石油後,冲突将如何发展下去.

闲置产能

根据国际能源署(IEA)最新的"油市报告",11月全球原油生产和消费量约为8,900万桶/日.伊朗每天原油产量略高於350万桶,日均出口量为250万桶左右.

唯一拥有较大闲置产能的国家是沙特阿拉伯,根据IEA,该国11月产量达到975万桶/日,根据沙特消息人士,这个数量可能还要略高.而沙特最高产能可达到1,200万桶/日.

因此,伊朗原油产量大致相当於全球市场的总闲置产能.市场承受不住失去全部或大部分伊朗石油的打击,因为闲置产能会由此降至零点,这时若是需求意外增长或其他地方供应意外减少,将会令市场不堪一击.

如果制裁造成伊朗原油出口减少,将必须以沙特增产,或IEA成员国以及中国等其他进口国释放紧急储备来弥补.

沙特若提高产量,将会降低市场的闲置产能率.紧急储备也不可能无止境的释放(截至去年11月底,IEA成员国政府管控库存仅为15亿桶).

因此,假设原油市场在当前供给、需求、产能、库存以及每桶112美元的水平上"达到平衡",若伊朗出口下降,价格将大幅走高,消费随即将会减少,直到闲置产能率和库存恢复.

因此若制裁导致伊朗石油出口大幅下滑,最可能的後果将是价格上涨,全球增长和石油消费都会放缓.

为了避免这种昂贵的代价,早先的制裁提案显示,欧盟可能会禁止从伊朗进口原油,同时迫使该国以折扣价提高对亚洲市场的出口.既然总出口量不会改变,那麽全球油价也不会上涨,不过伊朗市场组成和获利将受不利影响.

然而,美国国会批准立法制裁伊朗,则在寻求切断或减少伊朗对亚洲的出口.美国国防授权法案(PL 112-81)和欧盟进口禁令提议中所包括的限令意味着,未来几个月内伊朗原油出口可能会大幅减少,数量可能会在20-30万桶/日到100万桶/日或更多.

沙特自然可以通过提高本国原油出口抵消伊朗供应的减少,IEA几乎肯定会释放上亿桶储备.

这种做法能否避免油价上涨取决於多个因素,例如市场将伊朗原油出口减少视作临时性还是永久性,以及双方对抗是会加剧并导致出口进一步减少,甚至是降到零,还是会让伊朗迅速妥协.

目前还远不清楚伊朗是否会很快让步.面对威胁,该国政府可能还会保持挑衅态度,抑或让事件升级.若果真如此,出口下降可能会延续更久,从而逐步耗尽紧急储备和沙特闲置产能.

机动产油国

一个意料之外的後果是,沙特阿拉伯一直以来扮演的机动产油国角色将被伊朗取代.机动产油国通常拥有大量备用产能,可用於应付需求意外上升或其他地区供应中断的情况.

国际石油市场差不多可以持续消化伊朗石油日出口最多减少100万桶的情况,不过油价会上升.但如果伊拉克政局持续恶化,尼日利亚爆发抗议活动,北海石油产量减少,或墨西哥湾发生飓风等自然灾害,这些因素导致全球石油产量进一步下滑,届时情势将如何发展则不得而知.

欧盟和美国会(暂时或永久性地)放松制裁,以缓解油价急剧攀升的压力吗?

制裁对伊朗财政收入的影响尚不明朗.大多数战略研究分析师猜测,制裁将导致伊朗减少石油供应,并且/或者被迫降价售油,从而导致其出口收入减少.但假若制裁推动油价走高,则对伊朗影响甚微或毫无影响,甚至可能使之从中受益.

假设伊朗石油供应小幅减少(每日20-30万桶)并略为折价(每桶折让5美元),那麽只要国际市场油价上涨10-20美元就可以弥补对伊朗出口收入的影响.若出口量真的大幅下滑(每日减少100万桶或更多),且折价幅度更大(20美元以上),则对伊朗石油收入将产生负面影响,但油价可能会飙升50美元甚至更多,全球经济恐遭受严重损害.

制裁的主要拥趸们都没有公布有意义的预估,来估测如果欧盟禁止进口,且日本和韩国等亚洲客户减少购买,伊朗的石油出口会降低多少,被迫折价的幅度会多大,市场油价会攀升至何种水平.

所有幕後的详细规划和制裁政策,就如同作战计划一样,一旦战斗打响,也就都没用了.

制裁若付诸实施,对石油供应和油价的影响就变得难以预测.没人确切知道伊朗将作何回应,石油出口量将会降低多少,时间会持续多久,而且由於石油供需还面临其他冲击,市场将如何演变亦不得而知.

为了在政治上更加容易接受,制裁方案的鼓吹者将其描绘成一个精心筹划且代价不高的方式,能够在不引发暴力升级失控的情况下,向伊朗加大施压,迫使其政府停止铀浓缩活动.

而事实上,制裁就像一场赌局:赌的是伊朗不会选择让冲突进一步升级;还要赌石油市场能轻松消化伊朗石油出口减少的影响;同时指望其他产油国不要遇到麻烦. 但制裁如果真的进入实施,就没人能肯定伊朗和油价会作何反应.(完)