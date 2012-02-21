《Kemp专栏》油市进入"危险区" 价格走势反转风险急速升高

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 蔡美珍/兰秀娟

路透伦敦2月20日电---油价出现类似去年5月创下单日最大跌幅纪录那种惨跌的机率,正在急速升高,因市场已经深陷典型的价格急涨模式.

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的交易商数据,到2月14日收盘时,对冲基金及其他机构投资者在美国原油相关期货及选择权多空部位比例为7.3比1(多仓3.08亿桶,空仓4,200万桶).

这是2011年7月以来,投资人对美国原油期货作多程度最高水准;2011年5月5日发生"闪崩"事件後,当年7月时,多头仍在出清手上部位.闪崩事件让油价在一天内狂跌超过11美元.

在当年闪崩事件之前,机构投资人的原油多头部位达到约4亿桶,多空比例为10比1,近月西德克萨斯中质油(WTI)价格在109美元左右(here).

当年与目前情况的相似之处十分惊人.目前机构投资人的多头部位达到3亿桶,从去年秋天的2.5-2.8亿桶一路上升,多/空比例为7.3比1,而比较正常的水准则是3比1或更低,另外WTI价格目前在105美元左右,只比去年闪崩前水准低4美元.

要预测市场发生反转的时间点及水位是不可能的.但促成价格急涨及随後崩跌的所有条件现在都已到位.

後市料剧烈波动

正如Didier Sornette教授在他2003年着作"股市为何崩跌:复杂金融体系的关键事件"中所说,价格急涨急跌最有可能发生的情况,是当市场上正常的多元看法状态不再,而变成对价格方向呈现一面倒的一致看法.

多元不同的看法,为市场提供流动性及稳定性,确保在当前价位买卖方取得大致平衡.但当某一个看法变成压倒性主流,而且每个人都想要采取同一个方向的操作,流动性便会降低,而价格难以为继的风险便急速上升.

在2011年,利比亚内战导致该国石油供应中断,北海和阿塞拜疆石油产量下降,日本福岛地震後燃料需求大受提振,美国传出一连串正面经济消息,以及美国联邦储备委员会(美联储,FED)祭出第二轮大规模资产购买行动(QE2)持续提供支撑,所有这些因素加在一起,使投资者确信油价只有一条路可走:上涨.

在确信油价肯定会持续上涨的情况下,投资者在2011年2月至5月初这段时间里,把所持有的美国原油多头仓位从约3.2亿桶增加至4亿桶;同时把空头仓位从8,000万桶削减至不足4,000万桶,使多/空比率从小於4:1,扩张至逾10:1的峰值.

类似的情形似乎再度出现.伊朗石油出口因制裁而受到抑制;南苏丹、也门和叙利亚的石油产量下降;美国传出正面的经济消息;美联储承诺推迟至2014年以後或更晚加息,以持续支撑经济;英国央行、欧洲央行和中国人行都在向经济挹注更多流动性及刺激政策.

大家再度试图如法炮制,削减流动性,进而大幅增加价格急速反转的风险.走势反转的进程已然展开.美国原油和北海布兰特原油双双迈入每桶100美元上方,即国际能源署(IEA)所认可的"危险区域".近期油价升势倘若持续下去,就可能损及美国经济复苏的步伐,并导致西欧经济加速放缓.

就如同去年一样,其所产生全部的效应要到更晚的时候才会更加明显.因此在初期阶段,各国似在未受太大损害的情况下吸收成本的上升.但若价格升势持续下去,对消费者信心和支出的影响将被放大,最终将令全球经济增速放慢,而油市则重新恢复平衡.

断定油价将在2月、3月、4月或更晚些时候见顶,及油价最高将升至每桶120美元、130美元或甚至150美元(布兰特原油或WTI),是件不可能完成的任务.价格上涨过程基本上是没有定数的.若非如此,上涨过程就不可能进行.

但这仍可提供为普遍性的观察.在流动性枯竭时,价格加速向峰值窜升(或向低位崩跌),市场即"锁定"为多头或空头的模式,促使持相反立场的交易商退居观望.

窜升及崩跌走势持续得愈久,加上估值变得更加过度,则涨跌走势也会愈发不稳定. 由此观之,油价急剧续涨且终将急速反转的风险,正在大幅上升.(完)