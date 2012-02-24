《Kemp专栏》油价上涨对经济的威胁会迫使IEA释放油储

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 吴云凌

路透伦敦2月22日电---欧美的政治首脑很快就要面对一个很扰人的选择,是要进一步增大对伊朗的施压,还是要采取行动确保经济不受到油价上涨的打击?

西方与伊朗的对峙,以及南苏丹、叙利亚和也门的一系列供应中断问题,已经将油价抬拉到去年对美国和欧洲经济复苏构成拖累的水平,今年上半年还可能再度给欧盟经济带来打击.

决策者一方面执着于石油禁运,另一方面又渴望在美国大选年避免经济停滞.因此如果油价持续上涨,对他们来说释放政府控制的石油储备看起来会是一个蛮不错的选择.

**反应滞後**

以往的经验暗示,对经济的破坏要到第二季或第三季才会充分展现出来,因为油价引起消费者支出和企业投资发生重大变动需要几个月的时间.

要了解油价如何影响经济的最好办法,就是检视2010年8月到2011年4月间油价大涨後又大落对经济复苏的影响.(here)

2010年8月到2011年1月间,近月布兰特合约价格每桶上涨20美元(25%),在此之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的Jackson Hole演讲暗示着第二轮量化宽松的到来.之後由於利比亚爆发内战和日本福岛地震,布兰特油价在2月至4月间又上涨了26美元(27%).

在此期间经济感受不到影响.许多石油分析师对需求下降的报告嗤之以鼻,认为是言之过早,并预测价格需要再续涨很多,才能将需求拉回到与有限供应相吻合的水准.

**经济滑坡**

此後风云突变.5月成为最痛苦的一个月,虽然油价大跌,但已经来不及挽救经济复苏了.

5月美国民间就业岗位增幅从4月的26.4万骤减到10.8万,6月再降至10.2万.5月供应管理协会(ISM)制造业指数降逾5点,7月又较上月再跌4点.

经济止步,促使美联储在8月会议上以承诺维持利率至少到2013年中的形式,许诺提供进一步刺激.

许多宏观分析师和石油分析师摒弃与2011年油价上涨进行比照的方法,声称目前的经济复苏扎实得多.他们指出,特别是制造业和就业的成长是一个讯号,说明经济正在向好,应该能够抵御价格上涨的影响.

但是这种观点的证据不足.12月(22万)和1月(25.7万)的民间就业增幅几乎和去年2月(25.7万)和3月(26.1完)的增幅相当.1月的ISM制造业指数(54.1)实际上低於上年同期水平(59.9).

美联储预报需要维持低利率直到至早2014年底,为复苏提供有力支持.但是去年它也通过完成6,000亿美元的购债计划提供了坚强支撑.

一模一样的历史不会重演,但已然有足够多的类似.如果这样还要否认未来几个月,最有可能会在3月到6月出现经济下滑的威胁,那就真是太冥顽不灵了.

已经有迹象暗示复苏乏力:本月的美国消费者信心意外下降;企业调查显示欧元区制造业活动持续萎缩;出口订单放慢导致中国制造业部门连续第四个月收缩.

**政治上的两难选择**

北美和欧洲的政治领袖正陷入进退两难的窘境.一方面,多数首脑认为需要坚持对伊朗出口实施制裁,继续施压伊朗政府停止铀浓缩活动.美国总统奥巴马今年稍晚还将面临一场艰苦的改选之战,他不能够在对外政策上流露出丝毫的软弱,特别是对伊朗.

另一方面,如果上涨的油价将经济推入衰退,奥巴马重新当选的希望就可能落空.同样,如果选民将油价上涨归咎於制裁,并认为禁运是个损害自身利益的错误决定,那麽欧洲政府的日子也不会好过.

制止或逆转油价涨势的政治压力已经很高.如果油价突破去年在125美元(布兰特)和110美元(美国原油)附近的高位,并且价格上涨还归因于制裁,那就有好戏看了.

**抑制油价上涨**

假设与伊朗的紧张局面不可调和,且决策者选择维持制裁,有几种办法可以帮助减缓对经济的冲击.

最简单的是鼓励向中国、印度和其他亚洲市场增加伊朗石油出口.最初的制裁"策略"是让中国和其他发展中市场增加(折价的)伊朗原油进口,填补欧洲、日本和韩国关闭的市场渠道,保持全球石油供应稳定.

计划进展背离初衷,因为到目前伊朗拒绝提供足够大的折价,而许多亚洲买家态度谨慎,仰赖于美国方面对强制处罚难以确定的容忍程度.然而,美国官员可以重申,接受甚至鼓励一定程度的"被容许的违规".

第二种选择是努力解决目前影响石油供应的其他中断问题.西方政府或许没什麽办法解决叙利亚的原油缺失,但可以向苏丹和南苏丹施压,了结在运费上的纷争.

**释放IEA储备?**

第三种办法是再次释放政府石油库存.到目前为止,官员已暗示,只有在霍尔木兹海峡石油运输中断的情况下才能释放库存.实际上,可以更灵活地解读释放储备的条件.

如果官方估测布兰特油价可能突破125-130美元水准,那麽事前释放供应预先阻止价格的危险上涨,就是有利可图的事情.

正统主义者会抱怨国际能源署(IEA)不应该释放储备,除非伊朗及/或沙特石油出口减少,但是释放储备的门槛要低得多.

商业库存下降,南苏丹、也门和叙利亚实货供应减少,伊朗出口问题复杂化导致的後果以及阻止经济因为价格进一步上涨而下滑的需要,都是释储的有力理由.

IEA为去年释储作解释的声明中,指称"利比亚石油供应的持续中断.这种中断已经持续一段时间,随着时间的推进其影响已变得更加明显...石油市场进一步吃紧可能会破坏脆弱的全球经济复苏."

不管对错与否,同样的逻辑也适用於伊朗和南苏丹出口减少的情况.

库存释放高於所有政治决定.如果油价继续上涨,压倒它们是否库存的压力就可能变得不容抗拒.(完)

--译文审校 高琦

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