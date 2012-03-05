《Kemp专栏》中国在中东的战略利益日渐增长

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 肖群英/兰秀娟

路透伦敦3月2日电---中国石油进口的需求日益增长,加上北美地区开发新油气资源取得进展,势必会改变未来20年中东地区的国际安全格局.

这是国际能源署(IEA)总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)在醒目的演讲幻灯片中所下的难以逃避的结论;她於2月29日在墨西哥城举办的能源未来研讨会上发表演讲.

基於IEA对2035年净原油进口的预估,第14号幻灯片显示了"石油进口需求的演变如何改变石油安全担忧".(here)

得益於美国国内常规油田和页岩油田的产量持续增长,乙醇混合汽油增多和车辆燃油效率改善,预料2035年美国进口原油仅为每日600万桶,较2000年的约每日1,100万桶减少近半.

相比之下,中国石油进口量料从2000年的每日约100万桶激增至2035年的逾1,200万桶.印度进口需求亦料从每日不到200万桶猛增至700万桶左右.东盟(ASEAN)成员国将每日进口约400万桶.

IEA估计,到2020年前後,中国将超越美国成为全球最大石油进口国,其他亚洲国家也助推亚洲进口需求上升.

**海军、外交和企业**

中国约一半的石油进口依赖于中东北非地区,这与美国的情况不同,该国大部分原油和凝析油来自西半球的其他国家,额外的供应来自非洲西部.

各界不断地在分析中国与中东北非供应国之间日益重要的商业联系.但中国对进口石油的依赖程度加深也会带来安全考量,因中国寻求扩大在中东北非地区的影响力,这无疑会导致中美两国之间的竞争日趋激烈.

自冷战结束後,中东的政治和国际安全局势一直由美国通过与欧洲强权、海湾酋长和北非独裁统治者的结盟关系来主导.竞争态势发生在伊拉克(目前已消除)、利比亚(前领导人被推翻)、叙利亚(陷入内战)、伊朗、以及伊斯兰政治家和民兵组织之间.

美国在该地区有三重主要利益:石油安全;与以色列在政治、文化和战略上结成了强大联盟;反恐.

虽然美国进口下滑,但不会使该国降低对中东的兴趣.地区局势演变仍有可能通过其对价格的冲击来影响美国.美国对以色列及反恐政策的重要性不太可能下降.

但美国将面临来自中国及可能其他亚洲国家日益激烈的战略竞争,因这些国家要维护其在中东石油供应上的利益.随着中国进口依赖度增加,该国不能只靠"美国统治下的和平(pax Americana)"来确保其最重要的石油来源.

这种战略竞争会以何种形式呈现尚不明朗,未来数年才能确定.

原本并不需要部署兵力.但中国通过建设深水海军及向印度洋派遣战舰,以寻求强化其军事影响力.

像美国和英国以往作为一样,中国需要发展自身的海军力量,来保卫经由波斯湾、印度洋、马六甲海峡和南海这些最重要的供应线路,以及跨越太平洋的其他供应线路.

在外交方面,中国决定否决由西方支持的联合国安理会对叙利亚的解决方案;否决安理会对伊朗进一步实施制裁的提议;以及在西方国家与伊朗对峙的过程中,立场鲜明,这都清楚地体现出,中国在处理地区事务中变得越来越自信.

从IEA的图表可以看出,确保能获得中东的石油供应具有至关重要的战略意义,这对中国的重要性在未来20年间只会有增无减.

中国将必须提升商贸、外交和军事实力,以保护切身利益.这说明近来中国在地区事务中表现活跃,并不是一种反常行为,而是一种趋势的发端.(完)

--译文审校 张明钧

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