《Kemp专栏》市场参与者很难准确把握油市泡沫

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Kemp; 编译 张涛/王翔琼/肖群英
路透伦敦3月14日电---不论油价将因伊朗而大涨,还是重现去年的急跌,都将让市场参与者和分析师措手不及,就如同泰坦尼克号船长在撞到冰山时那般惊愕.
即使市场参与者强烈感觉市场正在形成泡沫(或走向崩盘),仍缺乏有效的方法预测市场将在什麽价位或者什麽时候变盘,甚至无法做出粗略估计.尽管有一个很好的理论解释了泡沫出现和崩盘过程,但预知市场转折点仍然是不可能的事情.
**拥挤交易(CROWDED TRADE)**
在理论上,导致原油和其它价格具有很强前瞻性的资产产生泡沫及反泡沫(崩盘)的过程,人们已经非常了解.
基本面的一些变化通常引发投资者的从众反应,导致泡沫膨胀,当交易变得非常拥挤的时候,基本面的其它某种变化或获利了结就会触发投资者夺路而逃,引起市场崩盘.
对於导致泡沫和崩盘的行为学方面的微观原因,Didier Sornette("股市为何崩溃")、索罗斯("金融炼丹术")和Robert Shiller("非理性繁荣")等人已作了充分阐述.
在2008年上半年和2011年上半年油价大涨期间,至少具备泡沫的部分要素.有些迹象显示,布兰特原油期货,尤其是美国原油期货的交投再度变成拥挤交易,为下一次挫跌奠定基础.
不幸的是,Sornette、索罗斯和Shiller阐述的拥挤交易和关键事件理论,对於试图预测油市什麽时候可能触顶并开始再度转跌的投资者来说,帮助不大.关键事件必然是不可预测的.即便认识加深并拥有了更强大的计算能力,关键转折点仍将不可预知.
**波动率预警**
理想情况下,若市场濒临险境的风险上升,投资者希望能辨认出早期预警现象,就像大地震前不时发生的前震那样.但没有证据表明,能够从预测重要转折点发生时间和水平的公共数据中,辨出精确到可为交易所用的可靠预警信号.
若交易在一重大转折点出现之前变得拥挤,市场流动性应该就会降低,价格波动就会更剧烈.因此波动率上升可能是价格正逼近峰值或低点的一个征兆.但在实践当中,所观测到的波动率上升情况出现在油市连续走势中断之後,而非之前.
所附图表显示了布兰特原油期货近月合约自2008年初以来的实际波动率和三个关键转折点:2008年7月油价触顶;2008年9月雷曼兄弟破产之後全球经济加速陷入深度衰退;以及2011年5月5日油市神秘的"闪电崩盘"(here).
在这几个重大事件发生前夕,之前20个交易日的实际波动率都与自2000年以来的长期均值33%相差不远.
2008年7月11日布兰特原油价格触顶前的数日,实际波动率介於30%-32%.6月初波动率曾异常飙涨至高位45%,但在价格达到峰值之前就降了下来.
2008年9月雷曼倒闭前夕,实际波动率为33%,完全与长期均值相一致.在油市瞬间崩盘出现之前,实际波动率仅为22%,远低於正常水平.
在2008年7月油价触顶的案例中,转折点很平缓,至少起初是这样.从7月剩余几天到8月及至9月初,波动率仍介於30%-35%,即便当时价格挫跌三分之一.
相反的是,雷曼倒闭和闪电崩盘事件则导致波动率大涨,但这种情况均在事件发生之後出现,而非之前.
**撞上冰山**
冲击的来临似乎让市场人士始料未及.
为什麽关键性事件总是意外降临,这是有充分理论依据的.正如Sornette,索罗斯和Shiller都承认的,若能确切知道是在哪个点上终结,那麽泡沫形成或破灭的过程便无从发生和蔓延.价格在修正前可能涨多高或跌多深都不确定,这是关键性事件存在的基础.
乍看起来,似乎还是有可能列举出一些对冲基金或分析师成功预测拐点的例子.
高盛研究人员在2011年4月初发布警告,称油价短期内可能回调,正好是在油价急跌的几周前.这一直被当作成功预言的范例之一.但同样是这支团队,却未能识别出上次在2008年出现的油价拐点,即便是在转折发生几个月之後.
对冲基金业巨头John Paulson似乎无法在黄金市场一如既往地成功发现拐点.提前发现关键性事件需要更多的运气,或长时期忍受追缴保证金通知的能力.没有证据表明有人能够始终如一.
这让投资者不知所措.表明油价或许存在泡沫的迹象比比皆是--尤其是那些对冲基金和其他资金管理公司所持有的大量投机性仓位,他们几乎全都押注油价会进一步大幅攀升.至少,现在押注油价飙涨走势会逆转的都是一些勇敢的逆市操作者.
然而,即便市场的确存在泡沫,而且似乎可能性较大,却没有准确的方式来预测泡沫是否会在本周、本月或未来六个月结束,究竟油价会不会在每桶128美元,130美元,150美元甚至200美元见顶.
我们甚至无从找出能表明泡沫行将终结的可靠迹象.(完)
--译文审校 王丽鑫/徐文焰/程琳/郑茵
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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