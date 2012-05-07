《Kemp专栏》每日油价稳定性是一项谜题

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 杜明霞/许娜/王冠中

路透伦敦5月4日电---虽然今年刚刚过去三分之一多一点的时间,但对油市来说,2012年已然是不平静的.只看近月布兰特原油期货,最低时曾降到每桶108美元,最高时达致每桶128美元.

重大消息和意外事件绝不少见:叙利亚内战、南苏丹问题、伊朗紧张局势的升降温、北海地区无休止的生产问题以及对於美国及其国际能源署(IEA)合作夥伴是否释放紧急石油库存的猜测.

但有一种情况格外引人注目,盖过了其它事件:油市波动性不高.油价的涨跌情况一直比较平缓.单日价格根本没有出现过大幅波动.从技术上讲,2012年有望是油市自1997年以来波动性最低的一年.

每日油价变动平稳

分析短期波动性的最佳方法是研究三个月期布兰特原油期货合约的每日价格变动,该合约足以提供良好的流动性,且能避免轧空、交付问题以及合约到期引起的技术性扭曲,而近月合约会受到後面几个因素的影响.

浏览三个月期布兰特原油期货合约每日价格变动图表,请点选(here)

2012年迄今为止,除了新年第一天大涨4.50美元(4.22%)之外,三个月期合约的每日价格变动一直不大.没有一天出现过价格波动达到两个标准差的情况,更不用说三个标准差(表1-2).

实际上,今年来价格变动幅度非常小的天数远远多过通常水准,而出现中等和很大波幅的天数则低於往常.

到目前为止,今年有59天的价格波动幅度低於1%,若年内余下时间这种情况都得以持续,那麽到12月底时,将有174天的价格波幅低於1%,为1995年来这种天数最多的一年,当时为195天(表3).

相比而言,今年以来价格波幅大於等於1%且低於2%的天数只有20天,折合全年应为59天,略低於通常水准(表4).

从价格波幅大於等於2%且小於3%的天数上看差异更加明显,今年来这种天数只有7天,折合全年为23天,远远低於通常水准(见表5).

今年还没出现过价格波幅在3-4%之间或大於5%的情况,只有1天的价格波幅介於4-5%(表6-9).这种每日价格完全没出现过大幅波动的情况真是非常少见.

观察

当金融数学家和期权交易员认为市场缺少波动性时,并不是指价格一直保持不变或区间盘整.事实上,价格变化明显.数学家所认为的波动性与普通大众所理解的波动性不同.

期权交易商利用短期波动性(最近20或30个左右交易日的每日价格走势)来预测较长时间(几个月、一年甚至更长时间)的价格趋势. 如果价格的每日波动较大,那麽据此预测的一个月到一年走势很可能大幅波动.

但是,根据微观波动性(交易商所使用的波动性指标)来预测宏观波动性(公众所使用的波动性指标)的假设前提是,每日价格变化根本上是随机性的.

从价格图表来看,显然自年初以来价格波动并不是随机的.相反,价格自1月初开始逐渐上涨,1月中旬尤为明显,并在3月上半月左右见顶,之後在剩下的七周内逐渐回落.

在价格波动具有趋势性的情况下,虽然每日走势缺少波动性,但可能仍符合宏观意义上的价格整体大幅波动.

正如美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的(西德克萨斯中质油)持仓报告和洲际交易所公布的(布兰特原油)持仓报告显示的那样,价格的涨跌与对冲基金及其他基金经理建立期货和期权的大规模多头仓位,之後又扎平这些仓位的情况一致.但是,对於对冲基金是油价上涨的幕後推手,还是追随者,人们持不同观点.

效率提高?

但是这并未解决价格上涨和下滑为何如此平顺的问题.2011年时,油价在1月至4月初上涨,随後温和下滑,随後在5月5日重挫.相较之下,今年的下跌走势步调缓慢,没有流动性黑洞或突然枯竭的迹象.

事实上,原油期货这几年来波动率持续在下滑.2008年金融危机後到2009年全年间,金融市场动荡造成油价异常上涨,掩盖了油价短期波动率下滑的情况.要是不看2008/09年的异常事件,似乎油价波动率自2005/06年以来就持续趋於稳定.价格波动1-4%以及4%以上的天数大幅减少,而波动幅度不到1%的天数则大大增加.

价格波动改变的原因并不完全明朗.部分观察家表示市场流动性增加且效率提高,但这些字词在此背景下的意义为何也不完全明确.两者的解释都不能让人信服.

效率是衡量新资讯能够多快速并正确反映在价格上的指标.有效率的市场应能迅速反映资讯,也意味着今年本应见到更多单日价格跳动,而非逐步移动的情况,才能反映出众多新讯息的影响. 因此,从技术面来看,并不清楚市场是否在处理资讯上变得更有效率(更别说预测未来走势了).

流动性增加?

要说市场流动性增加,能够处理大量买卖单并将其对价格的影响降到最低,这点也不是那麽明显.显然对冲基金和其他资金经理今年在累积和出脱大规模部位方面一直没什麽问题.但这就算不是受微观波动影响,也是和宏观波动有关(期货价格由108美元升向128美元再回落至114美元).

作市买卖和流动性供应越来越趋向电脑化.许多交易量能是由电脑交易程式所提供.这对流动性造成的影响颇富争议,尤其是在电脑程式削减交易或完全停摆时,会造成市场紧俏.

因此交易程式不太可能是市场平顺走势的根源.相反地,缺乏波动反而让交易程式得以持续进行交易,不会出现2011年5月5日造成市场重挫的崩盘情形.

尽管地缘政治风险升高、供应短缺且有对冲基金大量部位流动,但今年市场走势依旧平顺,其背後原因仍不清楚.或许是因为参与的市场人士更加多元,但并没有证据支持这个论点.但如果原因仍旧不清楚,显然短线价格走势和整体宏观波动的关系有了深度的改变.(完)