《Kemp专栏》油市多头面临信心和资金的双重考验

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 许娜/王兴亚

路透伦敦5月14日电---油价自5月初以来的跌势给油市多头带来严峻考验,他们必须满足大规模的追加保证金要求才能维持仓位,否则只能平仓认亏.

2月22日,备受尊敬的高盛研究团队曾建议,开立9月西德克萨斯中质油(WTI)期货多仓,当时价格为每桶107.55美元.但到周一稍早,油价已较此下跌逾12美元,至每桶仅94.70美元的低位.

高盛是2011年预测油价最准的机构.但它今年稍早也作出了错误判断,预测WTI油价反弹.市场普遍看多原油,尤其是WTI原油,即使油价升破每桶120美元,而且分析师开始警告经济复苏可能面临风险.

在高盛发表以上建议之前,对冲基金及其它基金经理所持WTI原油相关期货和期权多仓已接近纪录高位,相当於3亿桶原油.

虽然高盛分析师仍预计布兰特和WTI原油都还有上涨空间,但他们建议持有较布兰特原油贴水的WTI原油仓位,因预计两者间的价差将缩窄,并将给美国轻质低硫原油期货带来更大的提振.

但是,Seaway管道即将逆向输油未能使此价差缩窄.与高盛首次发布交易建议时的每桶贴水11美元相比,9月WTI原油期货的贴水甚至扩大至每桶13美元.与此同时,9月布兰特原油期货已下跌10美元.

因此,高盛等持有的WTI原油期货多仓现在遭受双重打击.欲浏览相关图表,请点击以下图表:(1).here (2).here

油价下跌已促使许多对冲基金和大宗商品交易顾问撤离WTI原油. 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据,自2月28日以来,基金经理已将其WTI原油相关期货和期权多仓总量从3.31亿桶削减至2.44亿桶,净多仓也自3.03亿桶砍去近一半,至1.69亿桶. 对冲基金5月8日止当周WTI多仓创逾五年来最大单周降幅. 自2011年10月以来建立的投机性多仓现已大多轧平.

坚持还是放弃?

在4月特别是5月,布兰特和WTI油价跌势可能让许多对冲基金感到痛苦.月末业绩报告或将披露一些重大损失.

虽然油价持续下滑,但剩余多头将继续大量流失现金,面临追加保证金的严峻局面.对於那些仍受困于旧有多头仓位的交易商,以及考虑重新入场的多方或空方而言,关键问题在於清盘是已经结束还是会出现更多?

目前而言,市场动能明显偏向下行.多数交易日,布兰特和WTI原油的报价均走低.价格下跌同样鼓舞了对冲基金空头,其5月8日的空头仓位从5月1日的4,800万桶增至7,500万桶,为2011年10月以来最高.

不过,空头仓位的胃纳似乎有限.西方国家与伊朗关系的不确定性,加上其他供应中断威胁,差不多可以防止最激进的对冲基金做空原油.另外,鲜有商品基金真正乐见做空原油这种最重要的商品,因为这削弱了他们的交易理由.

WTI多头同样潜在受益於WTI较布兰特原油持续贴水,因这将继续提供有利可图的相对价值交易机会.

另一方面,沙特阿拉伯已经明确表示,希望见到(布兰特关联的)油价回落至每桶100美元左右.只要沙特继续增加产出并积累库存,就能对油价造成强大的下行压力.

在海湾的另一边,伊朗和西方国家甚至以色列似乎都期望避免制裁无节制的升级以及爆发军事冲突,市场中的短期政治风险溢价因而挤压殆尽.

鉴於布兰特油价走势衰弱,以及美国原油期货合约交割地--库欣的库存明显增加,WTI油价可能难以大幅上扬.

对於那些仍受困於今年早些时候建立的多头仓位的交易商来说,能否爬出这个深坑尚不确定.许多交易商现在必须更多聚焦于让损失最小化,而非让收益最大化.(完)