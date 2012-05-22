《Kemp专栏》巨鲸摩根大通在鱼塘搁浅

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 李春喜/王丽鑫/梁睿雪

路透伦敦5月18日电---美国堪萨斯联邦储备银行前总裁洪尼格曾表示,那些大到不能倒的银行,也大到不应存在,应当予以拆分.(来自2011年2月23日洪尼格题为"金融改革:危机後?"的讲话)

那麽,这些大到不能倒的银行,是不是也大到不适合进行交易,以及大到没法管理好呢?

一向以严密方式评估和管理风险着称的摩根大通(JPM.N)也出现巨额对冲亏损,表明在过去十年完成一系列兼并之後,该行难以应对伴随着规模扩大,要求也随之提高的状况.

摩根大通首席投资办公室(CIO)出现的巨额对冲亏损,是该行不到两年内第二次因大宗交易出现问题而被迫坦白蒙受损失,因为交易仓位实在太大,该行难以脱身.2010年该行因煤炭交易损失数亿美元.摩根大通大宗商品交易部门主管Blythe Masters承认,损失是由新手错误造成的,银行的管理层和风险监控部门未能制止一笔规模远高於清淡的煤炭市场既有流动性的押注,导致该行付出昂贵代价.

该行执行长迪蒙为CIO导致巨亏的仓位发出一条类似的道歉."事後看来,新的投资策略存在缺陷,很复杂,未经充分审核,执行不当,而且监管不力,"他在5月10日的电话会议上表示.

狂妄与自满

该行CIO这笔对冲操作的规模较之前出问题的煤炭交易大得多,据称是对煤炭投机交易的对冲.这两起问题交易的共同之处在於,摩根大通的仓位规模相对於其余市场仓位来说太大,致使它们面临无法立即套现的风险.如果交易出现差错,摩根大通脱身时,亏损也不可避免地扩大.问题在於,为什麽摩根大通一再建立这麽高风险的大规模仓位?

简单的回答就是,该行的交易员和经理都过於自信,再加上缺乏恰当的制度和管控. 迪蒙已经承认,这笔交易未得到充分审核和监管.

华尔街日报在5月18日头版一篇题为"摩根大通交易失误内幕"的文章中指出,该行对首席投资办公室业务的审查没有对其他部门那麽细致,可能因为该部门在过去三年间为摩根大通贡献了40亿美元的净收入,约占该行获利的10%.

"我学到的惨痛教训是:尽管过去有骄人的成功纪录,也永远不要自满,"迪蒙本周稍早接受采访时表示."无论个人还是部门都不能免除审查." 但如果完全把问题归咎於自大情绪和风险控制的偶尔疏漏则过於简单.在交易和银行业务两方面,摩根大通一直都是采用先进风险监控手段的先锋.

与多数投资银行不同的是,摩根大通几乎毫发无损地躲过次贷危机.风险管理方面的成功给予迪蒙资本,向监管者和议员宣说在没有监管机构微观管理的情况下,银行体系也有能力管好自己的风险.

根源问题在规模

可以说实质问题来自摩根大通的规模.该行收购了大通,华互银行,贝尔斯登以及Sempra Commodities的部分资产,这一系列并购扩张再加上自体成长,似乎鼓励甚至迫使摩根大通要增加仓位.

规模问题分几个方面.首先随着银行规模的壮大,业绩要提高,所需的交易规模也要大大提高.对於摩根大通这样规模的一间银行,预计能带来1,000万美元利润的石油交易根本就无关痛痒.他们需要能带来数千万,数亿甚至数十亿美元收益的交易.

摩根大通曾表示,设立首席投资办公室是为了对冲该行的整体曝险.但事实上该部门在过去三年为公司带来如此多的利润,说明这个部门也许被当成了利润中心.

这引出了规模问题的第二部分.即便银行认为自己要对冲,但所有部门总体风险太大,需要大量的对冲来抵消.但高流动性和对冲能力强大的市场和工具非常少.摩根大通无法施展,实际上成了鱼塘大鲸.

从媒体报导看,最近失败的对冲交易是为了对冲整体宏观经济下行的曝险,尤其是欧洲.

我对这样大规模的对冲是否真的有效,以及是否应得到监管部门的特殊对冲待遇曾有过怀疑.不过即便资产组合对冲的逻辑说得通,像摩根大通这样规模的银行业也不可能有效对冲宏观经济或系统风险.

对於摩根大通这样规模的银行,其投资组合面临的潜在宏观经济和系统风险巨大.谁来承担,或者用什麽来承担?此外,宏观经济和系统风险在整个金融系统普遍存在.几乎不可能找到其他市场参与者,愿意接受这样大规模的对冲. 而且,假设摩根大通与其它大型投资及商业银行拥有同样的资讯且前景展望基本类似,那麽如果摩根大通尝试对冲某种的宏观风险,其它银行可能也会采取相同的策略.

如想成果执行此类对冲操作,唯一的办法就是找到另一组对冲基金或投资银行,在摩根大通持悲观展望的时候这些基金或银行持乐观看法.但如果摩根大通的预期是正确的,那麽其它银行或对冲基金则难免亏损.

系统或宏观性风险从本质上说,即使不能说是不可对冲的,难度也会极大.唯一有效的对冲就是持有大量现金等流动性资产,匹配合理的资产及债务,并且还需要有最後贷款人的支持以维持信心并提供无限流动性.

最後一点,摩根大通是一家规模巨大的多元化机构,却似乎未能解决与这类机构整体风险管理相关的问题.

该行的投资组合模型依靠强有力的执行长和投资长办公室来汇集和管理风险.但对於像摩根大通这样规模巨大且多元化的银行来说,集中式的控制系统可能难以奏效.

迪蒙对此的应对是希望在现有框架下重整旗鼓,将亏损粉饰为一次不幸的意外.但真正的问题似乎是结构性的.

解决的办法就是将风险管理进行分散,核心层只行使更为独立公正的监管职能,或者干脆考虑缩小银行规模并降低其复杂度.

迪蒙曾遭到洪尼格等监管者的强烈批评.他们呼吁大型机构应予拆分并接受更多外部监管.迪蒙对冲策略的失败证明洪尼格是对的.(完)