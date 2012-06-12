《Kemp专栏》高盛认为有理由看多油市

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 张涛/艾茂林/程琳/丁琦

路透伦敦6月11日电---高盛分析师认为,大宗商品价格过度下跌(尤其是原油),为其日後强劲上涨奠定了基础.一旦基本面重新发挥作用,而且对冲基金再度入市,则将逆转跌势.

"我们认为大宗商品的跌势可能过度了,价格风险正在偏向上涨,"高盛在周一发表的报告"商品观察:重返市场"中表示.

"即使相对於其它资产,大宗商品的跌势也极其严重,因油市多头自相对高档开始平仓,令油价创下历来第二大单月跌幅,"高盛分析师写道.

市场中的热钱接近纪录规模,为出现2011年5月那样的急剧修正创造了条件.但是现在,原有的多头仓位已被清除,如果人气改善和投资者再度专注于供应紧张的基本面,则市场将再度大涨;高盛预期今年下半年供需平衡将趋於紧张.

"我们认为,在许多市场中,金融参与度目前都低於与市场基本面相符的水平,也低於与整体宏观经济环境相符的水平,"高盛报告称.这预示当对冲基金重新建立多仓的时候,价格将再度上涨.

正因为相信油价超跌(特别是美国原油),高盛才看涨油价.高盛研究团队2011年的预估最为准确.