《Kemp专栏》不断下跌的油价测试理论上的价格底点

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 侯向明/许娜/王兴亚/艾茂林

路透伦敦6月12日电---经过近期的下跌後,油价已非常接近行业边际成本,尤其是在北美.美国轻质低硫原油期货价格目前仅稍高於每桶80美元.

对於看多的投资者,较低的价格会遏制快速增长的产出,尤其是来自美国和加拿大的高成本致密油和沥青项目以及深海开采产出或受限,从而给油价提供支撑,除非全球经济再度陷入崩溃.

但基於边际成本来预测价格并不可靠,过去两年对北美天然气价格的预估成绩就不怎麽样.Henry Hub天然气价格已接连跌破边际成本预估定义的所谓价格底部,最初是在每百万英热单位(mmBtu)6美元,而後是4美元,最近是2美元.而生产商减产的意愿却不高.

油价亦可能遭遇相同的命运.短期内,大宗商品价格通常会大幅偏离边际成本预估,因为生产和消费都是半固定式的(之前投资决定的结果).长期来看,竞争压力促使价格和成本收敛,但边际成本本身就是一个移动的目标,会根据技术和行业结构的变化而改变,而目前还不可能对这两种变化作出任何程度的精确预见.

"对於决定若干年後投资收益的因素,我们的了解通常很少,甚至可以说微不足道......我们必须承认,对於10年後一条铁路、一座铜矿、一家纺织厂、一件专利药品的商誉、一个跨大西洋班轮和一幢位於伦敦市的建筑物的收益,我们很难、有时甚至根本无法估计;我们甚至连5年後的情况都无法估计,"凯恩斯1936年写道.

"进行预测时,在非常不确定的事情上设置很高的权重是很愚蠢的,"凯恩斯(在《就业、利息和货币通论》一书中)总结道.

投资者通常依赖"根据现有形势预测未来"的"惯例",只是根据我们或多或少已明确的可能导致变化的原因进行修改."正如凯恩斯所阐述的那样,这个做法可能并不准确,甚至不切实际,但它消除了大量不确定性,否则所有长期投资决定都将无从谈起.

**确定成本**

众所周知,要想精确断定边际成本很难.由於所用时间范围、覆盖的成本及如何界定边际产量的方法不同,估值也会不同.

短期内,生产者只需包含与运营直接相关的可变成本.较长期内,他们还需包含勘探和开发的固定成本.长期成本估值对熟练劳动力、原料和设备成本,以及科技和效率改善的假设十分敏感.

此外,还有"社会成本"的问题,包括当地政府所徵收的各种税和特许权使用费,以及石油输出国组织(OPEC)主要成员国所制定的价格和收入目标.由於OPEC产油国及其他国家都要求价格和收入不得低於某一水准,以平衡其预算及避免社会动荡,许多石油分析师都将税赋和收入要求纳入其边际成本的估计中.

但中期而言,社会成本并非固定不变.石油出口国的社会性支出通常是顺周期性的.收入要求在油价上涨时升高,在油价承压时往往会下降.换句话说,油价常常驱动预算,而非倒过来.

最後,还有边际生产构成的问题.分析师通常关注的是狭义定义下的石油(包括传统油井、压裂油井、近海资源、超深海资源、沥青及其他重油).但从五年以上的长期看,能源生产的边际成本由更大范围的技术因素决定,其中包括煤炭(煤制油)、天然气(气转液和液化天然气)以及发电领域.

原油及其精炼产品(主要是汽油、航煤、柴油和残余燃料油)在能源体系中占据特殊地位,归因于它们异常高的能量密度,使其特别适于用作交通燃料.但是,将天然气及煤炭转换为汽油和柴油等液态物质的技术已被普遍熟知,并可在远低於每桶100美元的水准与原油展开竞争.

壳牌已经在卡塔尔建立了一座气转液工厂.根据新闻报导,该公司一直在研究在美国路易斯安那州再建一座工厂的可行性,旨在将美国廉价的天然气转换为柴油.美国政府正采取措施,推动交通运输部门更多地直接使用天然气,包括以液化天然气为燃料的重型卡车、公共交通工具、轨道机车及远洋船舶.

**边际成本或低於100美元**

试图确定石油的长期边际成本可能是徒劳无功的,因其不能拉动短期现实价格,并且不能对未来五年或更长时间做出准确预估.尽管如此,如果要在一定程度上确定长期边际成本的话--即使只是理论层面,边际成本很可能低於每桶100美元.

这低於多数石油分析师公布的预估,他们认为边际成本在100美元或以上,依据是非传统石油资源的勘探和生产成本不断上升,且沙特阿拉伯及其他OPEC产油国的收入要求日益增加.