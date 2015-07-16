《KEMP专栏》伊朗急欲增产石油 惟需天时地利配合

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 戴素萍/张若琪/许娜/刘秀红

路透伦敦7月15日 - 伊朗一心想要在制裁解除后大幅增产油气产量，但出口想要大量增加，恐怕得等上几年。

根据BP，伊朗的原油储备为全球第四大，仅次于委内瑞拉、沙特阿拉伯及加拿大，而其天然气储备则居全球之冠。

在与主要大国达成核协议后，伊朗希望能大量提高石油产量和出口。

伊朗石油部长尚甘尼曾表示，伊朗将重新夺回之前的市场份额，且在制裁解除后，会立即将出口增加50万桶/日，并在不到三个月内将日产量提高至400万桶。

“我们希望能达到制裁前的产能，”伊朗国家石油公司(NIOC)主管在周三刊出的报纸专访中表示。

“伊朗的石油产量在制裁前为每日400万桶。如果市场上有需求，我们可以达到该水准，”他表示。

鉴于全球油市供给过剩，那怕是增加一点点的产量和出口，都可能对油价造成很大的冲击。

不过，恐怕要几年之后，市场上才会大量而稳定的额外原油供应。

**四阶段**

伊朗石油生产和出口可能分四阶段增加，时间段从几周内到五年、甚至更久。

第一阶段，伊朗可能释出目前存储于油轮的原油和凝析油，这些油料之前因制裁限制而无法出售。

多数预估估计目前存储于浮式储油设备的原油及凝析油数量约3,000-4,000万桶，足以让高达六个月的日出口量提高约20-25万桶。

理论上，伊朗可能更快、在一、两个月内就释出浮式储油，但如此就得接受较大幅度的折扣。因此决策人士或许希望慢慢释出储油，力争提高最佳价格。

第二阶段，伊朗将重启在制裁期间因无法出售产出，而不得不关闭或抑制生产的现有油井。

最近关闭或限产油井复工相当容易，这说明了伊朗石油部长何以预测可在“短期”内将产出提高到制裁前的水平。

第三阶段，伊朗将通过注入更多天然气和重新加压，设法应对现有油田产出的自然下降并提高产量。

伊朗许多油田位于天然裂隙型Asmari石灰岩储层，是极佳的油井。最佳油井的日产量曾有多年一度高达8万桶。

不过，许多油田开采石油已超过50年，现在已经非常老旧。

现有储油库数十年来都未得到精心维护，因此要想恢复最大产能，需要投入大笔资金。

必须通过注入更多天然气及开发新油井，甚至可能需要采用国外技术和专家，才能在至少两到三年的时间里重振现有油田。

进入第四阶段时，伊朗将试图开发那些已被发现但尚未进行勘探和开采的新油田。

自石油技术革新革命以来，伊朗进行的石油勘探和开采活动不多，因此很有希望利用现代技术发现和开采出更多石油。

伊朗希望在这一阶段获得海外油企的投资。但第四阶段需要花费至少五年时间才能见到成果。

**解除制裁需要时间**

根据伊朗与六大国7月14日达成的核协议，在国际能源署(IEA)证实伊朗遵守了与其核计划相关的透明举措后，才会解除对伊朗的制裁。

实际上，按照协议附录五设定的时间表，解除制裁的时间最早在2016年1月，而且还可能再晚几个月。

如果真是这样，随着第一阶段浮式储油量的释出，在2016年上半年，原油出口量可增加25万桶/日。

第二阶段中，到2016年底，现有关闭油井的复工会使产油量增加最高80万甚至100万桶/日。

到第三阶段，经过对现有油田重新加压，会在2017-2018年维持并可能提升现有油田的产量。

至于第四阶段，2019年之前恐怕无暇顾及新油田开发及新发现，估计最早2020年才会迈进这一阶段。

上述假定还都是最乐观的情形。实际而言，对核协定合规的不同意见，围绕外商投资条款的分歧，以及各种的油田工程问题，都有可能在每个阶段轻易导致增产计划延迟。

此外，还涉及到储备状况的问题。经过这些年的革命、战争以及制裁，伊朗油田的损坏程度无人知晓。如果没有得到悉心管理，油田很有可能遭到各种损害，有些甚至是不可挽回的。

**外交关系**

由于所处地质情况已有充分认知，油田也都是常规性的，而且都属于陆上油田，伊朗的石油资源对外国石油公司而言相当有吸引力。

尽管腐败及伊朗与西方大国间的政治关系带来较高的地上风险，但地下的风险相对于北极或超深海的前沿性项目而言要小得多。

总之，伊朗在2-5年时间内大幅增产还是有可能的，但前提是保持有利的国际环境，而且外国投资者可以放心大胆、信心满满地向其提供资本、技术和专业知识。(完)

(译文审校 张明钧/杜明霞/李婷仪/王兴亚)

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