《KEMP专栏》面临俄供气中断隐忧 欧盟希望市场牵头应对

2014年9月19日，在维也纳Erdberg区拍摄的天然气管道。 REUTERS/ Leonhard Foeger

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦10月17日 - “天然气价格上升不等于供应危机，也不是以确保供应为借口来干预市场的理由，”欧盟执委会周四这样警告成员国，同时也大致描述了如果今年冬季供气中断对市场的影响。由于俄罗斯与乌克兰发生争端，欧洲天然气供应可能受阻。

据国际能源署(IEA)，若乌克兰转运中止，天然气价格可能翻番。但欧盟执委会坚称，必须容许天然气价格上涨，以促进用户换用燃料并降低次要需求，同时也有助于进口更多液化天然气(LNG)来替代减少的俄罗斯天然气供应。

欧盟官员测试了在一般冬季情况下、俄罗斯切断供气六个月的影响，但如果遇到今年2月那样的寒潮，需求通常大增，将耗尽天然气库存。

毋庸置疑，要是转运争端导致俄罗斯完全中断向欧供气，首当其冲的将是东欧和南欧国家，芬兰和波罗的海沿岸国家也可能受到影响。

欧洲中西部国家不会遭受严重的直接供气中断。但欧盟大多数LNG进口终端都位于大西洋和地中海沿岸。

执委会因此希望中欧和西欧成员国让市场机制发挥作用，允许价格上涨，即便东部和东南部受到冲击较严重的国家被迫采取非市场机制减少消耗，把有限的供应留给更重要的消费者。

**让价格发挥作用**

“举措的排序很重要，关键是要尽量让市场起作用，”执委会警告称。“市场发挥作用的话，价格信号将吸引新的燃气，主要是液化天然气流向欧洲，并在欧洲内部流向供应不足最严重的地区。”

据执委会，液化天然气以及运送能力完全可以填补俄罗斯的供应不足。不过执委会警告成员国，不要妨碍燃气跨境运输，并提醒他们，按照法律他们不可以采取“过度限制燃气市场内部流动”的举措。

所有成员国及邻国都准备了应急计划，应对燃气供应严重中断的情况。

在拥有双燃料设备的地区，采暖系统和发电厂被要求转而使用柴油、燃油或煤炭，以节省天然气。在某些情况下，可能释放柴油战略储备，以满足液体燃料的需求上升。

如果那还不够，接着就是中断对非必需性消费端的天然气供应，例如钢铁业者，将诸如家庭用户、医院与学校等“受保护的消费者”列为优先。

在欧洲东部与东南部的一些国家，天然气短缺的严重程度，有可能使当地政府别无选择，只能下令改用其他能源，及实施限额配给，但欧盟希望这些政府先让天然气价格上涨，藉由允许价格机制发挥作用的方式，尽量节省天然气。

至于西欧与中欧，欧盟执委会希望透过改变价格的方式，进行整体的调整。

欧盟官员担心，各国的紧急应变计划只把焦点放在国内的供需平衡，没有考虑到对其他成员国的连锁效应，因此某一成员国采取的行动，可能导致其他地区的情况恶化。

实际上，某些国家的计划彼此间并不一致，由于成员国皆依赖相同的替代能源供应，因此重复计算了可利用的天然气。所以欧盟执委会要求各国监管当局采取合作方式。

通过尽可能依赖价格机制以及降低成员国和邻国之间的天然气输送限制，欧盟执委会希望避免这样一种情况，即在一个国家的非优先客户仍继续获得天然气供应的同时，另一个国家受保护客户的天然气供应却被切断。

合作和尽可能依赖市场机制有利于所有人。

欧盟执委会指出，在受天然气供应中断影响较小的成员国，冷静以及市场化的管理供应危机，将会对整个欧盟以及土耳其和巴尔干半岛地区的邻近国家产生有利影响。

虽然这在某种程度上来说还属于设想，但欧盟当局将对成员国政府施加很大压力，避免成员国采取无益的、威胁内部市场供应安全规定的举措。

今年冬季俄罗斯天然气供应若出现任何中断，欧盟和周边地区的消费者都将很痛苦，但不合作的回应手段只会让情况变得更加糟糕。(完)

(编译 朱晓军/王丽鑫/陈宗琦/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。)开通此服务。