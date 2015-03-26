《KEMP专栏》创纪录的交通流量正推升美国燃油需求

美国北达科他州Williston附近的抽油机。 REUTERS/Andrew Cullen

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 秦德兴/王丽鑫/于春红

路透伦敦3月25日 - 随着经济复苏及汽油和柴油价格下降鼓励更多人出行，美国公路交通流量创下纪录新高。

联邦公路管理局的数据显示，在截止1月的12个月里，美国汽车和卡车总行驶里程达到了创纪录的3.05万亿英里，超过了截止2007年11月年度的前纪录高点3.039万亿英里。

该机构周二称，1月交通流量较去年同期上升4.9%。

交通流量信息是从全国4,000个路边监测站收集而来，滞后两个月公布。

交通流量在2007年11月至2011年11月间下降逾3%；当时燃油价格持续上涨，同时经济衰退和失业率节节攀升，导致驾车出行出现二战以来持续时间最久的下滑。

随着经济增长，失业率下降，交通流量自2011年末开始逐渐复苏。

不过2014年3月以来，交通流量增长明显加速，过去12个月的增长比此前两年半的增幅还高。

交通流量增长出现的时间比油价下跌早了几个月，说明那是综合对经济复苏和油价的反映。油价到2014年6月末时才开始下跌。

无疑燃料价格下跌及经济复苏相互补强并促进了交通流量大幅增长。

德克萨斯、加利福尼亚等州税务当局数据显示，2014年中起燃料销量大幅加速增长。道路交通流计数的变化与这些数据相符。

石油输出国组织(OPEC)一海湾成员国资深代表周二向路透表示，全球石油需求强于预期，应会支撑油价未来两个月持于每桶约55-60美元，尽管有迹象显示美国供应过剩状况加剧。

“全球需求增长无疑比预期强劲很多。12月、1月、尤其是2月都超过了预期，”该代表称。交通数据似乎证实，需求增幅确实远高于以往。

美国联邦运输统计局数据显示，美国汽车及卡车每天消耗约1,100万桶汽油及柴油，相当于全球每天石油用量的大约八分之一。

美国道路交通流量状况对全球石油需求构成最大单一影响，而目前数据均显示消费将持续增加。(完)

(译文审校 徐文焰/张若琪/许娜)

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