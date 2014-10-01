《KEMP专栏》原油自由贸易符合美国利益 维持出口禁令为哪般

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 张涛/艾茂林/李春喜/蔡美珍/李爽

路透伦敦9月30日 - 美国炼油商最近10年一直是自由贸易的最大受益者之一，因此，有些人继续卖力地游说维持具有保护主义色彩的原油出口禁令，显得非常可笑。

据美国能源资料协会(EIA)，2005-2013年，国内消费的原油产品减少幅度仅略高于每日200万桶。

炼油商转向出口市场以弥补这个缺口，成品油和其它燃料的出口同期增幅略低于每日200万桶。

美国炼油业的复苏源于页岩气的兴起，但如果没有能保证其进入出口市场的自由贸易政策，它是不可能复苏的。

对欧洲、拉美和亚洲的出口，对于美国炼油业的生产、利润和就业日益重要。如果没有出口的支撑，国内对汽油、柴油和燃料油的需求下降，早就迫使许多炼厂关门了。

有些主要页岩油生产商一直在进行游说，要求取消对原油出口的限制。多数炼厂都默认，自由贸易也适用于未经加工的原油。

但一些规模较小的、更偏重国内市场的炼厂继续反对放松或取消原油出口限制的任何努力。四家小型炼厂组建了国内能源消费者和炼油商联合会(CRUDE)来游说国会和白宫，反对废除施行了40年之久的禁令。

最初推行原油出口禁令，是为应对1973年石油危机。当时，阿拉伯石油输出国组织(OAPEC)减产并禁止向美国和荷兰出口石油，对他们支持以色列进行还击。

来自沙特阿拉伯、科威特、阿布扎比、巴林、卡塔尔、利比亚、阿尔及利亚、埃及、叙利亚和伊拉克的供应中断后，美国颁布石油出口禁令，初衷是为美国消费者保存美国能源。

随着21世纪战略环境发生变化，禁令早已失去了原有的意义。

但反对取消禁令的人认为，允许原油出口会推高能源价格并导致炼厂关闭，从而损害美国消费者和工人的利益。

这两种情况都不太可能成真。一边是几乎完全限制原油出口，另一边又允许精炼油品随意出口，这种做法并不合理。

**零售油价不受影响**

允许原油出口，不会抬高美国公司和消费者使用的汽油、取暖油等成品油的价格。

与原油不同的是，美国成品油的价格是在国际市场制定，并紧跟布兰特等国际指标油价，而不是西德克萨斯中质油或Bakken等国内指标原油。

目前美国炼厂每天出口逾100万桶馏分油、50万桶汽油和20万桶航空煤油，套利能够保障美国消费者加油时支付的价格与国外驾车者相同。取消原油出口禁令对价格影响甚微。

禁止出口最重要的影响是，通过人为压低国内原油价格，但按国际水平制定成品油价，从而把国内原油生产商的利润转移给炼厂。

出口禁令以牺牲石油生产商和资源所有人的利益为代价，提高了炼厂的获利，并保障了他们的市场份额，但没有让消费者享受到更便宜的能源价格。

**炼油业岗位**

反对开放原油出口的人士认为，一旦解除禁令，可能造成一些工作岗位流失，炼厂可能关闭；不过，没有真正理由预期会出现这两种情况。

美国炼油业者将因为接近产油地的地利之便，而继续拥有成本优势。多数炼厂也比欧洲及拉丁美洲的竞争对手发展成熟许多，因此也拥有技术优势。

如果解除原油出口禁令，不太可能会有大规模的炼厂关闭或裁员。此外，光是聚焦于炼油业工作岗位，未免太过狭隘。

根据美国劳工统计局(BLS)资料，美国炼油业直接雇用员工人数约7.6万人，相形之下，油气开采领域的直接雇员超过21万人。

过去10年来，炼油业创造的就业岗位不到1万个，而油气产量成长则创造了近10万个岗位，而且这个数字还在不断上升。

根据BLS资料，石油生产领域及炼油领域的薪资水平接近，原因之一在于，许多石油工程师及其他高级技术雇员，在石油业的上游或下游都同样能够找到工作。

政府政策应该是致力于在石油业各环节尽可能增加高薪工作，不论是上游、中游或下游，而不是只针对其中一部分。

**公众利益**

从公共利益和国家安全角度讲，实行出口禁令有时说得通，因为此举可以把美国石油留给本国消费者，并维持国内石油行业的繁荣。

但该禁令没有起到这样的效果。每天已经有超过400万桶的石油和液化产品出口，主要是柴油、汽油和液化石油气。

页岩气革命促进了美国油气领域的就业增长，并降低了天然气和油品的价格。

钻探技术的进步让美国在油气生产方面享有很强的比较优势，而且美国应侧重于让油田产量和就业最大化，而不是补贴根本不需要帮助的炼厂。

原油出口禁令不合逻辑、没有必要，且只会使一小部分专注国内市场的炼厂股东更加富有。

对美国普通民众来说，此举无助于促进就业，也不会降低燃料价格。在美国官员们推动贸易自由化、反对其他国家制造壁垒的时候，此举反而会给美国带来虚伪的名声。比如，中国限制稀土出口，美国就提出反对。

提高国内产量、尽量降低石油进口并努力扩大出口，这些都可以降低全球油价波动，确保盟国获得稳定的能源供应，并使与美国敌对的其他能源出口国影响力下降，从而服务于美国的战略利益。

对于国会和总统来说，有充分的理由解除过时的原油出口禁令。一旦中期选举结束，国会和白宫就应立即行动。

继续实施出口禁令，只会被视作代表少数炼厂所有者利益的自私、专横的保护主义行为。(完)

(审校 张荻/王兴亚)

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