《KEMP专栏》石油价格热战方酣 拉美产油国陷无妄之灾

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 戴素萍/龚芳/李爽

路透伦敦2月9日 - 石油输出国组织(OPEC)与北美页岩油之间的角力，使得拉丁美洲产油国遭到无妄之灾。

油田服务公司Baker Hughes周五公布的数据显示，1月拉丁美洲陆上油气钻井平台数量降至只有272个，2014年7月时有339个。

无论从绝对值或百分比来看，陆上钻井平台下滑的情况比美国以外任何地方都来得严重。

OPEC成员国厄瓜多尔和委内瑞拉，其陆上钻井平台分别大幅减少46%和21%，非OPEC成员国的玻利维亚、哥伦比亚及墨西哥则分别锐减60%、18%和45%。

拉丁美洲产油国中唯一没有明显放缓情况的是阿根廷，该国的钻井平台数量过去三年来大幅增加，近几个月则是持稳。

阿根廷Neuquen盆地Vaca Muerta页岩层被认为是美国以外最有前景的页岩开采区之一，且已引起国际石油公司的强烈兴趣。

但放眼区内其他地方，由于成本偏高、地质状况不明及财政重新协商威胁，油气业者的规模要小上许多。

许多在拉美钻探的国际企业因油价挫跌而受创，他们正力图藉由缩减或放弃投机性钻探计画以保留现金。

墨西哥国家石油公司(Pemex)等国企已宣布大砍资本支出计画。

即便是委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)及厄瓜多尔Petroecuador等OPEC产油业者亦因收入大减，而被迫大砍钻探活动。

油价暴跌时常被形容为两大阵营的市占率之争或油价大战，一方是以沙持为首的OPEC产油国，另一方则为率先投入北美页岩油革命的石油探勘及生产企业。

这其中存在许多真义。据美国能源资料协会(EIA)，自2009年起，美国石油日产量即激增逾400万桶(60%)。

然而，油价大战也会严重伤及无辜。若假设全球油市可迳自透过OPEC减产，页岩油钻探业者减产，或两者共同减产即可重新平衡，那可就大错特错了。

页岩油产出增长肯定会放缓，但最大的输家可能不在北美和中东海湾地区。

**供应影响**

据业内估计，北美主要页岩油生产商全生产周期的成本在每桶30-80美元之间。

但地质环境已经得到很好的了解。基础设施建设良好，有现成的管道系统和铁路输送原油。资本密集程度不高。页岩油生产呈模式化且可扩大规模。税务和监管体系相对稳定且有利。

美国页岩油仍将是全球原油市场的边际供应方，并将设定指标基准价格。唯一的现实问题就是，价格和产量需要达到什么水平才能实现市场供需平衡。

但在其他国家，对生产商来说情况远没有这么有利，未来的产出面临很大风险。

北海的石油开采花费大量资本，现有集油设施很多都接近设计寿命极限，且即将停止运作。

北极地区气候条件恶劣，那里的油田建设工程要求复杂且费用不菲，还要受到环保组织的严密监视。

拉美和非洲深海和超深海域油田开发需要巨额资本，但国际油企在面临收入骤减、又得提高资本纪律以保持派息等压力之际，不愿做出如此大规模的资金承诺。

页岩正在油市发挥此种破坏性影响，因为其位于成本曲线的中档，而非高端。

北美页岩开采成本可能高于美国、加拿大和中东海湾附近的传统油田。

当油市动荡过去之后，北美页岩开采商将不会是唯一、甚至可能不是主要的输家。

但是在价格和风险方面，他们将与加拿大油砂、北海和许多深海项目直接竞争。

而且他们可能会让多数的北极前沿钻井、以及诸如Kashagan这样的高成本和高风险项目难以实现。

因此，页岩革命将压低油价，同时影响全球逾半数石油行业的投资评估。(完)

(编译 戴素萍/龚芳/李爽/许娜；审校 张明钧/张荻)

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