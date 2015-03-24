《KEMP专栏》美国原油库存膨胀 引来对冲基金作空

美国北达科他州Williston附近的抽油机。 REUTERS/Andrew Cullen

撰稿 John Kemp

路透伦敦3月23日 - 对冲基金已经转为极度看空美国原油价格，因市场担心库存难以消化，盖过了新油井钻机数量减少的影响。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，在3月17日止当周，这些基金持有的美国徳克萨斯中质油(WTI)相关期货和期权空仓达到纪录高点，相当于2.09亿桶石油。

不过基金还持有相当于3.81亿桶石油的多头仓位，因此整体上的押注仍然为净多头格局。

对冲基金经理人有一种倾向于看多的天性。过去九年，对冲基金对于WTI期货和期权的持仓基本上没有出现净空仓的情况。

不过上周多仓对空仓的比例为1.8:1，创四年半来最低，是对冲基金部位单独公布以来最低的纪录之一。

据CFTC数据分析所得，3月17日基金经理WTI相关期货以及期权空头部位有90个，多头部位有75个。这是自2008年油价崩跌以来，空仓超过多仓的情况非常少见。

空头仓位的增加并不令人意外，不过基金偏空的步伐未在预期之内。截止3月17日一周，空仓总计增加3,650万桶，过去四周增加了75%。

基金经理对未来几周库存空间或很快消耗殆尽的关注，要超过钻井活动减少，以及今年稍后表观石油产量可能减少。

自去年年底以来，美国储存在油罐、炼厂以及管道的商业原油库存增加7,300万桶，或19%，达到1930年代以来最高。

与此同时，据油田服务公司贝克休斯(Baker Hughes)，开采新石油的油井钻机数量自2014年10月以来已经减半，降到四年最低位。

北达科他州矿产资源部宣布，截至上周末，该州贝肯油田的钻机数从10月的190座降到107座。

看空油价的对冲基金经理押注，美国的储油空间将很快耗尽，随后较低的石油钻探率将开始导致产量减少，从而让供需恢复平衡。

但由于作空WTI相关期货和期权的热钱太多，3月18-20日间期货价格小幅上扬应当不会让任何人感到意外。市场本身空仓庞大，近期出现走势反转的时机已然成熟。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉/艾茂林; 审校 张荻/张若琪/许娜)

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