《KEMP专栏》油库将满？库欣不代表整个油市

图为纽约商品期货交易所内的原油和天然气期权交易员们。 REUTERS/Shannon Stapleton

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp；编译 王丽鑫/张若琪/王颖/汪红英

路透伦敦3月24日 - 尽管库欣库存迅速增加，但交易商似乎并不担心未来几个月美国原油库存上升导致存储空间用尽。

1月底以来期货合约价格结构基本稳定。(link.reuters.com/xyg44w)

国际能源署(IEA)在最新公布的月度石油市场报告中，对库存“很快就可能挑战储存容量上限”表达了担忧。“这将不可避免的导致价格重新走软，”IEA称。

很多看跌的对冲基金经理和石油分析师也这样认为，他们一直在注意美国石油库存连续15周稳步增加。

美国能源资料协会(EIA)最新一周库存状况报告显示，库欣原油库存3月13日触及创纪录的5,400万桶。

EIA周一称，库欣油库的满库率目前达77%。

但库欣原油库存增加，并不代表美国整体储存状况或是全球油市的情况。

仔细观察期货价格结构会发现，整体市场远远没那么担心油库存未来几个月会达到“油槽极点”。

**俄克拉荷马州一小镇**

库欣在1912年发现油田，之后50年间产油超过4.3亿桶。但是是其地处美国油管网路的中心位置，及邻近迅速涌现的储槽库，才为这个小镇赋予了现代重要性。

库欣地位特殊，除因是芝加哥商业交易所集团(CME Group)旗下纽约商业期货交易所(NYMEX)的美国轻质原油期货合约交割地，也是由于当地有数量庞大的投机性储存空间可供向第三方出租。

自2014年11月底以来，库欣石油库存已增加3,050万桶(128%)，而美国整体油库存增幅则为7,900万桶(21%)。

截至去年11月底，库欣仅占全美库存总量的6%，甚至在库存密集增长过后仍仅占12%。

自去年11月底以来，美国墨西哥湾岸区原油库存仅增加了3,300万桶(17%)。该地区原油库存占全美库存的一半。

**正向套利**

由于油市呈现稳定的正价差结构，即较远期期货合约价格高于较近期合约，交易员已买下多余的原油，并运至库欣储存。

期货合约条款下隐含的库存、融资和保险成本，与交易员借入资金以及购买库存空间的实际成本之间存在差异，所谓“正向套利”(Cash and carry)策略就是利用这个差价牟利。

原则上讲，一旦正向套利策略的所有要素齐备，就可产生无风险套利获利。但为方便起见，也为了消除一个潜在的风险来源，交易员偏好在距离纽约商业期货交易所(NYMEX)交割地较近的地方储油，以免他们最终决定进行实物交割。

所以，当期货市场结构有利于储油套利时，库欣吸引的原油就会比其他地方更多。过去15周，分布于美国中西部其它地区、以及美国墨西哥岸区主要炼油中心的其他储油地，其原油库存增加比例比库欣要小得多。

对于任何要参与纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货实物交割的人来说，库欣从物流角度来看非常重要，而且库欣过去也出现了一些众所周知的挤仓和市场操纵情况。

但库欣并不能真正代表整个美国的供需状况，更别提代表全球供需情况了。即便库欣油库的储油量达到能力极限，仍有大量其他选择，可以在美国其他地方存储原油。

**价格结构稳定**

期货价格结构暗示，交易员并不担心美国陆地存储空间用尽，认为没有必要考虑利用海上油轮储油这类成本更高的选择方案。

在2014年7月出现巨大正价差后，美国原油期货CLM5-Z5与布兰特期货CLM5-Z5的2015年6月与12月合约价差自1月底以来基本持平，即便公布的原油库存继续飙升。

如果市场对库欣乃至更广泛的陆地存储空间紧张感到担忧，期货市场正价差本应随着库存攀升而进一步扩大，这样就算使用更昂贵的海上储油设施也能获利。

然而，期货价格结构在过去两个月基本持平，暗示交易员并不特别担心存储问题，也不认为有必要采用海上存储等更昂贵的方式。

市场并不是绝对正确的：当前对存储空间和库存的看法有朝一日可能会被证明过于自满。但从目前来看，实货交易员似乎并不担心存储空间用尽。(完)

(编译 王丽鑫/艾茂林/王颖/汪红英；审校 蔡美珍/艾茂林/陈宗琦/许娜/徐文焰)

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