《KEMP专栏》期货价差反映下半年油市供应将更趋平衡

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp； 编译 李爽/戴素萍/王颖

路透伦敦4月13日 - 专业的大宗商品交易员认为，期货价差可以比现货价格能更好地反应供需平衡状况。

布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)的期货价差双双缩窄，表明今年下半年的供需将比上半年更加均衡。

供应过剩期间，期货价格通常都表现为“正价差”，这是源自19世纪的一个有些晦涩的术语。

正价差，就是远期交割合约相对现货价格的溢价，以弥补卖方在交割前花费的融资、存储和保险成本。

到2月中旬，原油期货市场正价差在较阔水准交投，反映了美国商业原油库存稳步上升，以及对陆上储存空间将用光的担忧。

WTI相关期货合约正价差尤其明显，因为库存上升主要集中在美国，尤其是合约交割地库欣附近。

2月26日时12月期货合约CLZ5较6月交割的WTI期货CLM5每桶升水6.21美元。

到3月18日，12月期货较6月期货溢价仍在每桶6.16美元，相当于每月支付逾1美元来弥补下半年的储存和融资成本。

但此后6月与12月期货价差缩窄至每桶3.83美元，相当于每月仅0.64美元，为1月初以来最窄。

布兰特6月与12月期货价差走势也类似，不过该价差自2月中起就开始缩窄。

**关注库存之外**

正价差的缩窄通常伴随着市场预期未来供应过剩程度将下降。

然原油的情况却是，虽然美国商业原油库存已升至逾80年来最高位，正价差却仍然呈现缩窄。

根据能源资料协会(EIA)，自2015年开始以来，美国商业原油库存增加近9,700万桶，相当于25%左右。

单是上周，原油库存就增加了近1,100万桶，为14年来最大一周增加量。这也是EIA自1982年开始每周公布原油库存资料以来，第10大增加量。

然正价差持续缩窄，表明实货交易商略过短期的供应过剩情况，而把眼光放在下半年供需情况趋紧上。

**供应下滑、需求升高**

过去六个月美国各地石油钻机数量减少逾50%，这应该会让每日产量在今年稍晚减少数十万桶。

在需求方面，车辆使用频率更高，美国可能迎来2008年以来最强劲的夏季驾驶旺季，这将提振燃料的消费。

精炼油和半成品油库存也高于正常水准，但远没到原油库存高涨的程度。

美国原油库存已较之前的10年均值高出近1.25亿桶(35%)，但油品库存只高出6,800万桶(10%)。

具体来说，美国每日消费约1,900万桶的油品，夏季的消耗量将略高于春季和秋季。

美国炼油商正在利用国内原油与成品油价差较大的机会扩大生产。

目前美国炼厂的日原油加工量将近1,600万桶，较10年均值高130多万桶，较去年同期高出60万桶。

**市场并非绝对可靠**

尽管库存持续上升，但6月/12月期货正价差仍大幅收窄，这也许是当前市场最不寻常的特点。

这有力说明交易商预计供应过剩的情况将在2015年下半年缓解，供求关系将大踏步地趋向平衡。

当然，市场也会犯错；交易员和投资者就曾误判中东政治风险和暴力冲突局面将使2014年下半年供应减少。而预期中的供应中断并未发生，现货价格随即暴跌。

2015年市场可能也犯类似的错误，高估了需求增长和美国供应下降。这样，无论是现货价格还是价差，都势必做出大幅调整。

但目前而言，市场的主流观点倾向于认为，油市供应过剩最严重的时期已经过去了。(完)

(编译 李爽/戴素萍/王颖；审校 王丽鑫)

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