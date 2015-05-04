《KEMP专栏》布兰特远期石油均价将盘旋在75美元左右

路透伦敦5月1日 - 市场人士预计，布兰特原油均价在接下来几年到2020年间，将维持在每桶75美元左右，比当前油价水平高不了多少。

布兰特现货油价自1月中旬低点大涨约20美元/桶，自46美元上扬至66美元，涨幅超过40%。

然而，2017年底交货的期货价格同期则仅上涨4.50美元/桶，维持在略高于70美元处。

在现货油价已然上升的情况下，远期曲线的斜率变得更加平坦，使得2017年及其后的油价几近持平。参考图表：link.reuters.com/jyr64w。

分析师倾向选择性地引述上述曲线图表，在该图表与其看法一致时加以引用，而在与其看法分歧时加以忽略。

不管怎样，远期曲线都是众所周知的蹩脚预测者。回溯到2014年6月，该曲线显示油价到2017年底时将为每桶100美元左右。没有证据显示，市场能够成功预测未来超过六个月的价格。

而且远期曲线也不代表普通预期，而是代表交易商的押注。押注价格高于曲线的交易商跟押注低于曲线的一样多。一个市场要得以持续，必须存在不确定性以及各种不同的观点。

这意味着，该曲线可以提供有关市场平均看法的一些迹象。目前该曲线暗示，很多市场人士认为未来几年油价将在75美元左右交投。

该价位与对维持全球原油产量持续温和增长的均衡价格的大多数预估值大致相仿。

已经公布的业内人士的预估范围为从每桶55美元或65美元，到高至75美元或85美元。

远期价格落在该区间的中间，说明边际成本估算起到了预期之锚的作用。

这些预期看来基本合理。北达科他州矿产资源部估算，该州页岩油生产商若想维持目前每日120万桶的产量，西德克萨斯中质油价格要达到每桶65美元。

整个供应链都在进行成本削减，应会帮助让边际成本在未来两到三年下降，这可能令中期价格降至目前水准以下。

另一方面，如果布兰特原油价格稳定在75美元左右，一直以来低迷的石油需求增速可能加快，这通常会在中期内推升价格。

油市上不存在“均衡”价格这种东西。油市的供需特点是长期滞后和深度周期，这使得油价在中长期内总是处在不稳定状态。

但出于规划和投资目的粗略估算，假定未来三四年每桶均价75美元可以说得通。

价格若比这一水准高太多，恐难以持续，因为这会鼓励过多新增供应，尤其是页岩油领域，而且这还会限制需求。

价格若远低于这一水准，同样也不会持续太久，因为这无法确保稳定的资本投资，而且会大幅提升需求。

唯一可以肯定的是，对油价预估总是错误的(报纸和学术资料有很多油价预估，但都错得离谱，认为这次预估会准确，则显得有些自大)。

不过要是你想在中期模型中设置一个数值的话，以75美元作为初始值还是个不错的选则。(完)

(编译 龚芳/杜明霞/王丽鑫/李爽 审校 王洋)

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