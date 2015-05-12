《KEMP专栏》对冲基金回补空仓是油价反弹的幕后推手

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿John Kemp；编译 汪红英/李爽

路透伦敦5月11日 - 油价自3月中旬以来迅速反弹，这是因做空油价的对冲基金纷纷回补空仓，而非油价前景明显改善所致。

在油价反弹前夕，对冲基金和其他基金经理所持西德克萨斯中质油(WTI)相关期货和期权空仓创下纪录水平，其规模相当于2.09亿桶原油。

但在3月17日至5月5日的七周中，对冲基金将空仓削减了近1.16亿桶，至9,300万桶，降幅超过55%。

据商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，在这段时期内，对冲基金的净多仓仅从3.81亿桶增加700万桶，至3.88亿桶，增幅为2%。

对冲基金的空头回补与WTI近月合约的反弹几乎是同步的，该合约在3月18日创下每桶42美元的近期低点，到5月6日升至每桶62.50美元上方，升幅接近50%。

在这段时期内，WTI 6月合约与2015年12月合约的价差从6.16美元收窄近半，至3.08美元，在这段时期之后又进一步收窄至仅2.71美元。

而现在，随着创纪录的空仓基本回补，油价的涨势也已转淡，因需要回补的空仓减少。

上述仓位的迅速转变是投机客误判形势的一个经典案例--他们积聚了创纪录的空仓，并且在油价已经非常低的时候，仍大举押注油价会继续下跌。

这反映了2014年5月和6月的情况，当时投机氛围浓厚，押注WTI油价进一步上扬的多头仓位达到创纪录规模的4.51亿桶，不过当时油价已然高处不胜寒。

大量基金都预期涨势会持续并扩大，并不认为涨势会反转或预计油价会转跌。

投资者通常都遵从这一格言：趋势是你的朋友，但过去12个月，油市走势变幻莫测，让许多对冲基金都付出了沉重的代价。

对产油国来说，沙特和石油输出国组织(OPEC)都把2014和2015年的油价剧烈波动，部分归咎于投机客。

今年稍早，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)执行长把矛头对准对冲基金，指其把油价推升至虚高水准，然后因高估了“地缘政治”对原油供应造成的风险，打击油价暴跌。

此后，沙特和OPEC官员无视页岩油减产的证据，又怪罪投机客把油价推到极低水准。

沙特/OPEC的看法高估了投机客的影响。油价崩跌以及过去12个月偶尔反弹，明显是有基本面的因素起作用。

但毋庸置疑的是，投机客仓位发生了巨大的调整，2014年6月时的多仓创纪录水准，但到了2015年3月空仓则创纪录，这种变化加快并夸大了油价波动。(完)

(译文审校 张明钧/龚芳)

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