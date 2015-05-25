《KEMP专栏》贸易商关注储油成本下降

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦5月22日 - 期货价格显示，实货市场正在轻松消化大量原油供应，全球再平衡正在进行。

一桶布兰特原油存储六个月的价格，已从2015年初的每月逾1.23美元降到5月21日的每月仅0.37美元。(link.reuters.com/quw74w)

美国原油库存仍比2014年底水准高出逾9,500万桶，比往年同期的正常水平高出1.15亿桶。

也有报导称中国库存在增加，要么是原油库存，要么是成品油库存。有些可能进入了长期战略库存。

据多数估计，自年初以来，全球油市供应过剩为每日150万-250万桶。

但存储原油所需付出的代价在四个月内就下降了三分之二，表明存储空间并不缺乏，供应过剩程度可能被高估了。

需求强劲增长，正在帮助市场吸收沙特与美国页岩油处于纪录高位的供应。

“全球各地市场强于预期。精炼油需求显然强于预期，”全球最大的原油贸易商维多公司的一名高管在一个会议上表示。

**观察期货价差**

外行观察人士往往关注现货价格，但实货交易商可能更多聚焦临近月份期货的价差，作为市场供应状况的一个指标。

最近一个月交割的期货与第六个月期货价差能够很好地反映石油存储需求的预期，引申开来还可以反映短期内库存变化的方向。

1月初期货市场曾有过高达7.4美元的正价差(远期升水)，因交易商预计今年前四个月报告的原油库存会大幅增加。

不过本周收窄至正价差2.2美元甚至更低，说明交易商预计储存需求远低于之前的水平。

有一系列理由可以认为，近几个月期货合约之间的价差是反映油市近期趋势的合理指标。

第一个月和第六个月期货价差与供需平衡的变化密切相关。

在上世纪90年代末亚洲金融危机后“消失的石油”事件中，该价差跟随库存的增减而变动。

2008年中期油价大涨之前实货市场收紧，后来在2008-2010年衰退期间呈现供应过剩，后来回归平衡，期货价差在此期间也紧紧跟随。

该价差亦随着2014年中期至2015年初供应过剩及库存大增而变化。

一个月和六个月期合约的价差与现货价格的涨跌息息相关，而且有部分证据表明，价差波动能够预测未来几周甚至几月的现货价格走势。(link.reuters.com/tuw74w)

现货市场关注的“统一价格”吸引了很大一部分金融投资者，同时也可能受到众多因素的干扰，期货市场则关注价差，这是由信息相对灵通的内部人士主导，包括油企、贸易商以及大型对冲基金等机构，因此期货价差走势或许更能反映市场状况。

1998和1999年，期货市场由正价差转为逆价差时，由于供需平衡收紧，“消失的石油”重新回到市场。

目前正价差仅为每月0.4美元，不足以有力刺激市场存储过剩石油，若存在隐形库存，有可能重新出现在市场上。

对于2015年剩余时间及2016年初的油价前景，大多数分析师依然看空。

高盛等主要空头担心，市场供应过剩的情况仍很严重、库存也处在不同寻常的高位，同时油价反弹将减慢必要的供需调整过程。

不过，价差走势却透露出另外一番意味，而从这个指标过往的准确性来看，不应该对此过快地忽略不计。

当然市场也可能犯错，最近价差收窄可能是虚假涨势，今年稍晚可能恢复跌势。

但价差走势符合维多和沙特阿美等市场参与者、以及美国能源资料协会(EIA)的报告，这些报告都显示燃油需求将会增强。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/许娜；审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。