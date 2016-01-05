（重发）《KEMP专栏》厄尔尼诺加上货运需求迟滞 美国取暖油市场冬季不热

（重发以补上声明：本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点）

路透伦敦1月4日 - 从美国取暖油当前价格来看，彷佛目前正值仲夏，而非寒冬。由于天气暖和，加上货运业需求迟滞，取暖油比汽油还便宜。

通常取暖油在冬季时较汽油有明显升水；到第二、三季时，随着取暖需求下降且进入夏季驾车旺季，就转为贴水。

但这个冬天，由于取暖需求不振且炼厂为夏季汽油做准备，取暖油呈现出通常仅见于3-7月的贴水状态。

近月取暖油期货价格12月31日收在每加仑1.10美元，较汽油期货价格贴水近17美分。

这是两者逾10年来这个季节的最大贴水，一般来说，取暖油每年此时通常每加仑约升水26美分。

馏分燃料油每日消费量较2014年底减少逾45万桶或11%。馏分燃料油用于卡车、火车及船舶，也用于家庭和办公楼取暖。(图表：tmsnrt.rs/1R6Wd07)

据美国国家海洋及大气管理局的数据显示，受厄尔尼诺现象影响，美国自去年10月以来的天气比往常暖和，这导致取暖需求下降25%左右。(图表：tmsnrt.rs/1R6W4Ke)

另据美国运输统计局的数据显示，继五年强劲增长后，过去12个月公路、铁路、船只和管道货运活动基本上持平。(图表：tmsnrt.rs/1R6Wct7)

打击货运需求的因素包括：燃煤发电转向天然气发电；美国石油钻探荣景终结；零售商和趸售(批发)商在年初下的订单过多，因而不得不试图削减过剩库存。

尽管需求低迷，但由于美国炼油厂为了满足驾车者对汽油的强劲需求，将原油加工量提高至历史同期最高水平，因此馏分燃料油供应仍在增加。

另外，强劲的汽油裂解价差也激励炼厂生产尽可能多的汽油，导致作为副产品的馏分油出现过剩。

根据美国能源资料协会(EIA)数据，截至圣诞节的四周内，美国炼厂日均馏分油产量为550万桶，高于上年同期的525万桶。

自从这波石油荣景开始后，美国炼厂逐步转向出口，来处理过剩的馏分燃料油产量。

但由于欧洲和东北亚大部分地区的天气较往常暖和，要想增加这些过剩产量的出口可能不那么容易。

目前美国馏分油库存较上年同期高出2,700万桶，增加22%。(tmsnrt.rs/1R6WfVT)

馏分燃料油在燃油市场中过剩程度最为严重。鉴于厄尔尼诺效应有可能持续至2016年上半年很晚，这种情况似乎定会维持一段时间。

相比之下，汽油库存较2014年底下降逾700万桶，降幅3%，该市场看起来供需均衡。(完)