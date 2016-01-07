《KEMP专栏》美国制造业放缓激发石油需求疑虑

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦1月6日 - 美国经济越来越多地显示出疲弱迹象，使油价承受到压力；与此同时，北非和中东地区的紧张局势升级。

美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，12月该国制造业活动连续第二个月萎缩。

2015年11月和12月ISM综合制造业指数均低于50，这是2012年11月以来的首次，上次低于50是在2009年7月。

ISM每月调查大约300位采购经理人，询问他们公司在生产、新订单、招聘、库存以及供应商交货速度方面的变化。

调查结果用于编制采购经理人指数。以往指数低于50时，往往与制造业活动萎缩有关。(tmsnrt.rs/1Rhzgry)

由于该指数具有很强的周期性，每次放缓并不一定预示着经济衰退(尤其是现在制造业在GDP中的占比不到15%)。

不过美国制造业者报告的增长状况自2015年中起出现放缓态势，而且在去年底彻底陷入收缩。

该指数的下跌走势与其它表明制造业活动在2015年下半年明显放缓的指标相符。

据美国运输统计局(U.S. Bureau of Transportation statistics )的数据，过去一年公路、铁路、驳船和管道货运量持平，结束五年的强劲增长趋势。

而2015年下半年的铁路总货运量同比下滑4.5%。

根据美国铁路协会(AAR)的数据，去年7-12月铁路集装箱货运量同比持平。

同时美国统计局(U.S. Census Bureau)的数据显示，制造业者、趸售商及零售商手中的原材料、在制品与制成品库存于2014年底大幅攀升，直到2015年10月也未能降低。

美国制造业当前的低迷态势到底是可以迅速扭转的暂时现象，抑或预示着行业将进入持续时间较长的放缓，目前仍不清楚。

不过由于美国是2015年石油需求亮点之一，那么该国工业经济增速放缓则不可小觑。

在夏季需求创出2007年以来的高点后，汽油需求增速在第四季放慢脚步，收官表现较2014年底基本无差，尽管仍创下季节性高位。

不过馏分油需求在临近2015年底则降至逾十年来最低，2015年最后四周每日需求差不多为46万桶，较2014年底减少9%(tmsnrt.rs/1R6Wd07)。

美国暖冬的天气，是造成馏分油需求减少的部分原因。

不过汽车运输公司、铁路、船舶以及建筑工地的非公路车辆仍主要使用馏分油。

馏分油需求减弱部分缘于临近年底货运的放缓。

OPEC，特别是沙特的高层决策者，寄望于燃料需求的持续强劲增长能帮助油市在2016年实现再平衡。

但美国燃料需求增长步伐在2015年第四季放缓，这给OPEC的上述预期带来不确定性。

其它主要的燃料市场也将面临艰难的一年。中国正尽力要扭转经济成长放慢的形势，而包括中东在内的很多新兴市场将继续受到商品价格下跌的冲击。

中东紧张局势的普遍升级可能令地区放缓情况进一步恶化，从而损及燃料需求。

在2015年很多时间里，油市都聚焦于供应面的发展，同时对需求面抱有高度信心。

进入2016年，部分担忧目光将再度转回到全球经济健康和燃料需求增长上来。（完）