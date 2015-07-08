《KEMP专栏》油市所存在的数据可得性偏差

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 龚芳/孙茉莉/刘秀红/戴素萍/李爽

路透伦敦7月7日 - 为何美国石油相关数据如此完备，而其他地方的数据则不然呢？

对一个好的决策而言，精准的资讯是最基本的，这也难怪美国以外地区原油和油品生产及消费数据的可信度和时效性如此之差，会这么引人关注。

其他发达经济体的情况多半是靠猜的，更遑论新兴市场了。

如此一来，石油分析师甚至无法苟同昨日和今日的石油产销数据，更别提预测明日的情况了。

由于目前所能取得最佳且最及时的数据来自美国，因此市场过度强调美国发生的状况，而忽略其他地方的动向。

其中一大迷思，就是各界根据美国每周的钻井平台数目，产量预估及原油库存等数据，研判整体油市的供需趋势。

但是，只要美国的数据比其他国家更为精确、详实和及时，这类“数据可得性偏差”的状况就会持续下去。

**能源危机**

部分美国数据来自Baker Hughes等民间公司，不过多数还是来自联邦政府。

迄今为止能源资料协会(EIA)提供的石油和其他能源市场数据是全球最为可靠的。EIA出色的数据收集和发布工作，实际上是在对联邦政府未能预测1970年代能源短缺的一片指责声中诞生的。

1974年初，就在阿拉伯国家对美国实行石油出口禁令数月后，越来越多的美国民众将矛头对准石油企业和政府，认为他们对于石油短缺和价格上涨的责任要大于石油出口国。

1974年2月进行的一项调查显示，53%的受访者认为“能源危机的真正麻烦在于，政府似乎没有意识到短缺会有多严重。”

大家普遍怀疑油气公司故意控制产量以推高价格，导致危机加重。

即使到了1979年，还是有许多人认为，油价上涨的原因在于油气企业故意控制产量(65%)，或采取不涨价就拒绝钻探新油井的立场(61%)；秉持这样观点的人数要多于指责OPEC的人(59%)。

“不管是油企还是政府，都没有事先警告公众会出现能源短缺。即便在短缺发生之后，似乎也没有给出明确的解释和便于理解的数据。”历史学家Richard Vietor后来写道。

一时间，在新闻周刊、时代和华盛顿邮报等知名刊物上，充斥着关于国内油气生产商与石油输出国组织(OPEC)勾结、制造油市短缺并哄抬价格的各类文章。

“新闻媒体的报导只会加剧疑惑。人们对危机现实及其根源充满各种不信任，”Vietor称。

由于发现政府几乎完全依赖油气行业提供关于生产及存储状况的信息，阴谋论因而盛极一时。

“在获取能源数据方面，联邦政府完全将职责委托给了油气行业，”国会某委员会主席抱怨称，“这种不合理的局面必须要结束。”

政府高级官员发表证词称，他们对美国全国石油委员会(NPC)、美国石油协会(API)、美国天然气协会(AGA)和其他行业协会递交的数据较为满意。但国会坚持认为，政府需要有自己的独立信息。

“美国民众想知道是不是真的存在石油短缺，他们想知道有没有油轮满载却停泊海上坐等涨价，他们想知道主要油企是不是暗度陈仓，将产量储藏于隐秘的油库或废弃的加油站中，”美国前任参议员Henry “Scoop” Jackson发问。

Jackson当时担任参议院常设调查小组委员会主席，对油气行业加大施压。

“美国民众想知道为何油企能赚取暴利，他们想知道所谓的能源危机会不会只是托辞和借口...为的是抬高油价、废除环保法规并逼迫推出新的税收补贴，”Jackson于1974年1月发出这种质疑。

**数据需求**

在1973年和1975年之间，当时存在的39个常设国会委员会中至少有25个对能源危机的某些方面举行听证会。

整个1970年代一再出现的主题就是需要更完备的数据。国会公布了各式各样的报告，像是“燃料短缺的矛盾讯息”(1974年)、“联邦政府的能源数据规定”(1974年)，以及“能源讯息的缺点及汽油的短缺”(1979年)。

也因此，美国钜细靡遗地收集了能源生产、处理、分配及消费的讯息，这是承平时期任一国家所做过最具野心且最大规模的调查。

在能源危机仍记忆犹新之际，1974年5月生效的联邦能源管理法，设立了联邦能源管理人一职，并赋予该职位全面的权力，可以采取必要的行动以确保有充足的供应来满足国家的能源需求。

联邦能源管理人有权“收集、评估、汇编并分析能源储备、生产、需求及相关经济数据方面的讯息”。

法律并规定，“在能源供应任何阶段的所有从业人员，不论是设备或办公场所的持有者或操作者，或者主要的能源消费者，都需向管理人提供这类讯息及定期的报告、纪录、文件等其他数据...管理人可能依规定或命令来要求。”

倘若这么做还不够，法律让管理人有权发出强制性的调查和问卷，执行工厂实查并传唤证据。

**数据可得性偏向**

联邦能源管理局(Federal Energy Administration)之后被重组，其汇整信息的权力被委派给能源部下属的能源资料协会(EIA)。但时至今日，在能源危机最严重时期授予的这项权力仍是该机构无可匹敌的数据汇整分析实力的基础。

1995年时，该机构成为首个拥有自己网站的能源部下属机构。如今该网站每月拥有超过150万个访客，网页超过20万个。

问题是，其他任何国家都不提供拥有这种质量和深度的能源资料。

英国、德国和澳洲等其他发达国家提供的数据不那么全面也不及时，而且他们的网站复杂程度堪比迷宫。

而中国和沙特等新兴经济体，这类数据要么没有，要么被视作国家机密。

不可避免的是，分析师、交易员、投资者和新闻媒体往往聚焦最简单可靠的信息，然后去推断其他市场形势，这在行为经济学家眼中就相当于数据可得偏向的一种变体。

正是1970年代国会对数据的专注，我们今天才能掌握美国能源行业这样丰富的信息。

但这也导致一些严重扭曲。如果决策者希望能源市场更平稳发展，当务之急是其他国家也公布可靠数据，尤其是新兴经济体。(完)

(编译 龚芳/孙茉莉/刘秀红/戴素萍/李爽 审校 陈宗琦/郑茵/王兴亚/张明钧/高琦)

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