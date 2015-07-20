《KEMP专栏》原油“供应严重过剩”而跨期价差继续持坚 值得市场深思

资料图片：美国北达科他州贝特堡印第安人保留地中的一处油田。 REUTERS/Andrew Cullen

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp 编译 李婷仪/于春红/孙茉莉

路透伦敦7月17日 - 国际能源署(IEA)的最新石油市场月度报告指出，油市在第二季供应严重过剩，时至今日仍是如此。

“市场吸纳过剩供应的能力不大可能持久。岸上储油空间有限，油轮储存也是一样。新炼厂不能每天都建。必须要有所放弃。”IEA直言不讳地警告说。

若是如此，那么有人忘记提醒期货市场了。期市的跨期价差仍然持坚，也没有储油空间可能用完的迹象。 浏览图表(link.reuters.com/zyt25w)。

布兰特和NYMEX原油期货暗示市场在下半年只愿意支付平均每月不到0.45美元/桶的储存费用，较1-3月的1美元/桶显着下降。

IEA称，如果根据报告的供需失衡情况来看，4-6月全球每日原油库存应该已经大增330万桶。

面对如此庞大的隐性库存增长，IEA不解为何油价没有跌得更凶；而且报告的库存增幅仅为表观数量的三分之一，石油究竟跑到哪里去了。

美国汽油需求旺盛，炼厂开工上升以及运输过程中的石油增加，在一定程度上都可以解释为什么油价上涨以及库存低于预期。

但IEA的市场统计中有逾1亿桶石油消失在“杂项”中，也就是说统计系统中丢失了大量的石油。

**后市走疲**

IEA认为支撑油价的因素不会持久，市场到2016年将不得不继续进入再平衡过程。

该机构预计非OPEC产油国石油日产量2016年将持平，此前在2014和2015年分别增加240万和100万桶。

但这可能需要油价进一步下跌以迫使页岩油和非页岩油生产放缓，“市场也许仍未触底，”IEA警告称。

鉴于2015年上半年大量原油失踪，一些人的质疑看来是合理的。

如果IEA是对的，那么原油价格必须进一步下跌以迫使非OPEC产油国继续放慢生产。短期内的关注重点将是价格疲弱，导致跨期价差走软。

到目前为止，并没有太多迹象显示价差再度走软。事实上，市场走势正好相反。

布兰特原油9月/12月合约贴水从6月22日每桶近2美元的水准目前缩窄至不到1.40美元。(link.reuters.com/fav25w)

不过，如果IEA的预测可信，很多分析师亦持同样看法，那么跨期价差应会再次走软。

高盛预期，10月前现货价格会进一步下滑，并在7月8日发布的研究报告中称，“市场愈发过剩迹象应给远期跨期带来压力。”

另一种看法是，燃料需求将继续强劲增长，尤其是现货价格近期有所回落之后。今年后半段页岩油产量增长的势头将继续放缓甚至逆转。

对油市何时能够恢复平衡存在不同看法，价差势将成为其中主要争议焦点。(完)

(编译 李婷仪/于春红/孙茉莉; 审校 郑茵/李爽)

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