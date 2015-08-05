《KEMP专栏》石油业莫愁 “失落的10年”不会重演

美国北达科他州Dickinson一处油田中的钻井设备。 REUTERS/Andrew Cullen

撰稿 John Kemp/编译 王颖/许娜/汪红英/郑茵

路透伦敦8月4日 - 石油本是周期性产业，这一点最简单不过，但预测者和投资者却经常忘记。

在1859年德雷克打出第一口油井，开启现代石油产业以来的150年里，石油实际价格曾至少六次在三年内上升一倍，另有四次是三年内腰斩。

如果今年年底之前油价保持在50美元左右，那么2015年将是实际油价第五次在不到三年时间内下跌逾50%。

所以说，油价短期内的大幅变化是常态，而1931-1969年之间的长期相对稳定却是例外。

如此说来，根据当前价格或近期走势来预测中期(两年至五年)或长期(超过五年)走向的企图注定是要失败的。

虽然从本质上来说，价格的周期性走势无法预测，但预测者们还是前仆后继地尝试预测价格走向，不过他们大多具有保守的特点。

当油价处在高位，且一直在上涨时，大多数预测者认为，价格还将上涨，因为供应短缺的情况加剧。而当油价处在低位，且一直在下跌时，大多数预测者则预计油价还将下跌，因为供应过剩的情况延续。

2008年以及2011/12年时，油价曾分别高见每桶逾140美元和120美元，当时大多数预测者认为，油价基本上要一直处在高位了。

没有一个主要预测者会想到，油价之后会跌回到60美元以下，但在这两次的例子中，都是在不到三年的时间里就跌到那个水平了。

现在油价已大跌了一段时间，目前似乎还没有哪个重要的预测者认为，油价会在可预见的未来再度强劲上扬。

但当前对中期前景看跌的准确度，可能与2008-2011年期间的看涨不相上下。

**变化已悄然发生**

预测者都错误地认为中期前景将和刚刚过去的情况类似，而经验表明，二者将会大相径庭。

从价格变化到产出和消费调整之间会有较长时间的滞后，这种滞后对油市供需面会产生影响。

当前的产出消费状况就是由过去两年至五年(2010-2014年)的价格决定的，当时的油价总体而言处于高位。

而之后在2017-2020年的供需环境将受当前价格左右，目前油价要比之前低得多。

目前供需环境发生一些巨大的变化。随着油价下跌和经济持续复苏，发达经济体今年的石油需求料将创10多年来的最大增幅。

而供应方面，据国际能源署(IEA)的数据显示，今年非OPEC产油国的产量增幅将从2014年的240万桶/日放缓至100万桶/日，到2016年增幅甚至将降至零。

另据美国美国能源资料协会(EIA)的数据显示，在2012-2014年这三年，美国页岩油产量每年增幅都超过100万桶/日，占据了全球产量增幅的大头，但到2016年，美国页岩油产量料将停止增长。

在供应增速放慢，但需求增长却比之前更快的情况下，如果油价仍处于当前的水平，则市场过剩的石油应该会在未来12-24个月内被消化一空。

燃料需求迅速增长，再加上全球油井钻探大幅放缓，暗示中期内难以维持目前的油价。

实际上，油价有必要较目前水平上涨，从而缓和需求增长并刺激生产投资的加大，这样看法是合理的。

**又一个失落的十年？**

一些分析师和油企高管相信，石油行业可能进入又一个十年以上的萧条期，类似于1985-1998年出现过的情况。

不过这么对比也许并不十分合适，因为在许多重要方面来看，当前石油市场的情况都不同于上世纪八九十年代。

在1985年时，OPEC成员国的备用产能有大约1,000万桶/日，花了逾10年的时间才降低到更加正常的水平。

相反，据美国能源资料协会(EIA)估计，2015年OPEC的备用产能不足200万桶/日。

在上世纪八九十年代，非OPEC产油国的供应经历了飞速增长，与此同时页岩油的供应也激增。

但页岩油的生产更加模块化，对价格变化的敏感程度也高于那些上世界八九十年代在北海等地区开发的大型传统油田。

在长达10年的繁荣之后，石油产业无疑将进入一个深刻而痛苦的调整期。

不过，如果认为这次调整还会像上世纪八九十年代那次那样持久而痛楚，则不过是基于之前价格暴跌作出的保守预测。(完)

(编译 王颖/许娜/汪红英/郑茵 审校 王丽鑫/艾茂林/李爽/孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。